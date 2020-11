Roberto Cejas sin proponerselo cobró trascendencia a lo largo y ancho del mundo. Este santafecino es el hombre que cargó sobre sus hombros al Diego Maradona que sostuvo entre sus manos la Copa del Mundo tras vencer a selección alemana en la final del Mundial de México 86. Está devastado, no lo puede creer. Afectado por el fallecimiento del astro, y confesó: " E stoy muy quebrado, es difícil de hablar" .

" Fue la mano de Dios la que me puso ahí" , afirmó en diálogo con el diario Uno de Santa Fe. " Tantas veces que lo conté y disfruté de todo ese momento. Esa alegría va a durar para siempre" , sostuvo ..

" Nos dejó algo maravilloso" subrayó Roberto, y agregó: " Hay que guardar silencio para él, dejar que descanse en paz y agradecerle por lo que nos dio" .

El recuerdo de una foto emblemática

Según contó el propio Cejas, la intención inicial era hacer una ronda para que lo jugadores festejen. Pero de forma espontanea Diego subió a sus hombros y el resto es historia conocida.

"En el área chica se frenó y lo había levantado Pasculi y yo no hice más que agacharme. Él pegó un salto y seguimos. Dimos la vuelta olímpica, un poco corta. Él me manejaba, vamos para acá, vamos para allá" , rememoró Roberto en diálogo con el diario El Litoral.

"En el camino le fui pidiendo cosas; los botines y me dijo que no porque se los iba a dar a la madre; en realidad no me dio nada porque lo tenía todo prometido ", agregó Cejas.

Al ser consultado por si alguna vez se volvió a cruzar con Maradona, el santafesino contó que se encontraron en el Mundial de Brasil en 2014. “ Se armó algo con la producción) para el primer partido que justo era el Día del Padre y yo fui al estudio. Estuve escondido y cuando aparecí pegó un grito contento. Nos dimos un buen abrazo, cosa que cualquiera pudiera esperar de alguien también importante ” , recordó.