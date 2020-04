Este miércoles 29 de abril el Diario Crónica celebra sus 20 mil ediciones y las celebridades no quisieron quedarse fuera del festejo. A través de un mensaje, enviaron sus saludos y pusieron en palabras lo que significa para ellos la edición impresa con su estílo único que revolucionó la historia del periodismo y los acompañó en cada paso de toda su trayectoria.

La actriz y vedette, Moria Casán, manifestó: "Crónica es del pueblo y yo me considero del pueblo porque así me lo hizo sentir mi público. Acompañó mi carrera y por otra parte, es un diario que llega a todos los estratos. Es un ejemplo de tamizar la realidad con sus extraordinarios titulares que parecen escritos por algún humorista recalcitrante espectador de la sociedad. Tiene el ADN argentino incorporado y lo dinamiza según las épocas, lo regula, lo manda, lo expande si es una bomba y creo que es algo muy nuestro. Como un tango".

Por su lado, el conductor, Marcello Tinelli, apuntó: "Es muy lindo este festejo y que me convoquen a saludar a un diario que amo como Crónica. Es el lugar donde hice mis primeros pasos, esta edición especial es algo que tenemos que saludar y celebrar. Es trabajo, es del pueblo y forma parte de nuestra Argentina. Para mi siempre fue un placer trabajar allí y haber pasado por el diario es un orgullo que siempre llevo en mi carrera y les estoy eternamente agradecido. Felicitaciones por este ejemplar número 20 mil".

La prestigiosa actriz, Graciela Borges, comentó: "A toda la gente preciosa de Diario Crónica, un saludo enorme y especial por la edición 20 mil. Qué exito increíble, el diario que sigue estando en el corazón de la gente y el pueblo. Mando un abrazo enorme, recuerdo siempre con tanto amor todas las cosas que me pasaron porque siempre que salgo en Crónica, todo el mundo me llama. Por eso pienso, 'qué bueno es estar en Crónica'. Los quiero".

Susana Giménez, por su parte, indicó: "Es un saludo especial a Diario Crónica, no puedo creer que cumpla 20 mil ediciones. En su tiempo no solamente se vendía fabulosamente bien sino que tenían tres ediciones y todos leíamos la pavada. Siempre apoyó a los artistas. No tengo más que palabras de agradecimiento. Crónica siempre me ha seguido en mi carrera, antes de cada debut. Además tengo el honor que el diario que más vendió, 1 millon de ejemplares en un dia, fue cuando Carlos y yo fuimos a Estados Unidos juntos. Héctor Ricardo García me lo dijo, nunca lo olvidaré. Para mi Crónica significa un acompañamiento constante, es como un amigo, es un diario de toda la vida, siempre nos apoyó, las fotos eran buenas. Siempre me sentí muy querida por ellos".

El periodista y locutor, Víctor Hugo, contó: "Diario Crónica es parte de mi vida. Cuando Héctor Ricado García tuvo radio Colonia, fue cuando comenzó mi carrera de relator y yo venía todos los fines de semana. Generalmente hacía vestuario de las transmisiones de fútbol, a veces me tocaba relatar. Con 19 años recién cumplidos me pasaba todo el tiempo dentro de Crónica, con sus fotógrafos salía en algunas coberturas periodísticas. Marcaba para mi una forma de periodismo que por la información daba su vida, García hizo cosas increíbles y la cantidad de ediciones mantenía a la gente informada de la misma manera a las siete de la mañana que las siete de la tarde. El deporte, la forma en que conseguía tener las mejores fotografías apenas terminaban los partidos con un gran trabajo".

Por último, Andy Kusnetzoff, el periodista y conductor, remarcó: "Desde chico aprendí que Diario Crónica es pueblo, y tiene ese olfato popular que decís 'esto es la gente', es un referente importante. Los titulares marcaron siempre agenda, como tener redes sociales hace 40 años".