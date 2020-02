Por Matías Resano

mresano@cronica.com.ar

Una mujer se encuentra resguardada por las autoridades, sin tener contacto alguno con sus seres queridos, ante el acecho incesante de su ex pareja. En las últimas horas, la joven estuvo sin regresar a su domicilio durante días, en los cuales el hombre la sometió a una brutal golpiza.

Milagrosamente, la víctima salvó su vida, pero su agresor continúa en libertad, y por lo tanto ella se encuentra bajo cuidado policial, mientras aquel permanece prófugo y en estado amenazante. El 31 de enero pasado, Antonella Gómez se retiró de su vivienda, situada en la localidad bonaerense de Hurlingham, con destino incierto para sus seres queridos.

Los días pasaban y sus familiares vincularon su ausencia con su habitual labor de empleada doméstica con cama adentro. Sin embargo, en la jornada del miércoles 5 de febrero, Antonella, de 26 años, retornó a su casa con marcadas heridas en su rostro. En consecuencia, al mismo tiempo que relataba su calvario, Gómez fue trasladada al Hospital San Bernardino, donde le realizaron las curaciones correspondientes.

.

"Estuvieron un año juntos, en el que sufrió los maltratos de su ex pareja. Ella se separaba de él y este regresaba llorando, manipulándola que no lo iba a hacer más, que necesitaba estar con ella porque se iba a morir. Por ende decidió separarse hace seis meses", detalló Alicia Gómez a Crónica. La hermana de la joven reflejó que esta fue presa de quien fuera su novio, propinándole todo tipo de golpes en el rostro, con una saña desmesurada.

Al respecto, la familia de la agredida reveló que "le quiso sacar los dientes. Por eso tenía marcas en las mandíbula y la boca lastimada". La víctima, bajo la compañía de su hermana, radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer, que dispuso un hogar de resguardo mientras se resuelve judicialmente la detención del atacante, quien continúa prófugo.

En referencia a ello, Alicia dejo en claro que "ella está mal porque no puede hacer una vida normal, es como que la encerrada es ella, extraña a sus afectos y no puede vernos. En tanto, el monstruo que la sometió a golpes y a este infierno sigue libre". A su vez, reconoció que "estamos muy mal. Sentimos bronca e impotencia, sin entender cómo un hombre puede golpear tanto a una persona y no pasa nada. Ni siquiera tiene una perimetral".