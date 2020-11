Diego Maradona envío un último audio al novio de su ex pareja Verónica Ojeda, apenas unos días antes de morir. Con un tinte de tristeza, el astro hizo un especial pedido vinculado a la mujer y al hijo de ambos, Diego Fernando.

"Hola Mario, habla Diego, ya se que te parecerá increíble esto, pero la veo bien a Vero y me dijo que está con vos", puede escucharse al ídolo en un mensaje de vos dado a conocer en las últimas horas dirigido al actual novio de Ojeda, Mario Baudry.

Con voz bastante clara y directa, Maradona concluyó: "Cuídala mucho y de paso, me cuidas a mi ángel (Dieguito Fernando), que no tiene parangón con nada. Mira que yo tengo un montón de hijos, pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo".

Por estas horas, la Justicia encara una investigación por supuestas irresponsabilidades en el cuidado del Maradona, desde su internación en la clínica Ipensa de La Plata, donde estaba el 2 de noviembre para realizarse chequeos generales por un evidente deterioro en su salud; hasta su intenación domiciliaria, en la casa del barrio San Andrés de Tigre. Allí falleció el mediodía del miércoles 25 de noviembre.

El único imputado hasta el momento es el último medico personal de Maradona, Leopoldo Luque, quien declaraba esta mañana en la Fiscalía de San Isidro.

En los próximos días, los fiscales analizarán la historia clínica del astro, las computadoras, los teléfonos celulares y la documentación secuestrada en dos allanamientos en la casa y consultorio del neurocirujano de 39 años.

