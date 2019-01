Por Matías Resano

mresano@cronica.com.ar

En la localidad bonaerense de Rafael Castillo, una joven y su sobrina decidieron romper tabúes y mitos, tomando el volante de sus autos, oficiando como remiseras de mujeres. Un proyecto de transporte para damas que se inició hace pocas semanas, potenciado por el temor y la incomodidad que ellas mismas sentían al viajar con choferes hombres, propio del avance cada vez más brutal de la violencia de género en nuestro país.

"Sororidad al Volante" es el nombre de la iniciativa que hace un mes, Estefanía puso en marcha, y a la cual se sumó su sobrina Carla, en la localidad bonaerense de Rafael Castillo. Una denominación cuyo significación se enfoca en fomentar la solidaridad y hermandad entre mujeres puesto que el servicio que ambas seres queridas llevan a cabo radica en transportar a pasajeras en sus propios vehículos.

En este sentido, Carla argumentó que "la idea le surgió a mi tía por lo que estamos pasando las mujeres. A mí me costaba subirme a un remís manejado por un hombre, me sentía incómoda, entonces debía recurrir a un chofer de confianza". Una sensación que la misma joven detalló, al señalar que "siempre una se siente incómoda, más que nada cuando iba arreglada, porque notaba ciertas actitudes que no me gustaban, como una mirada, una palabra de más. Por ejemplo, si no lo conocía al remisero, iba callada todo el viaje". A su vez, la conductora reconoció que "incluso uso ropa holgada en la calle, y eso se debe a que nos sentimos indefensas".

Justamente bajo ese malestar y preocupación se implementó este emprendimiento que se aboca a construir una red de servicio y protección a la mujer. "Lo que tratamos de crear es un vínculo con nuestras pasajeras, que ellas sientan que su remisera es una amiga que la llevará a destino, para que se sientan seguras", aclaró una de las transportistas.

Una premisa convincente para sus usuarias y para aquellas que todavía no han disfrutado de un viaje con Estefanía y Carla, pero que sí le manifestaron sus intenciones de hacerlo en la cuenta de Facebook "Sororidad al Volante" o llamando al 11 2711-4565 o al 1160482103. En consecuencia, en poco tiempo, el proyecto experimentó un notable crecimiento, puesto que "todos los días hay viajes, a veces no damos abasto. Hasta nos llamaron de Capital, por eso tratamos de ampliarnos para que no sólo las mujeres de La Matanza puedan tener un viaje seguro".

No obstante, en este comienzo, también han sido receptoras del malestar de muchos hombres, quienes advierten que su actividad puede resultar discriminatoria. Sin embargo, una de sus impulsoras dejó en claro que "no se trata de confrontar con el hombre. Sólo estamos tratando de darle un servicio a la mujer para que se sienta protegida. Pero no le impedimos a nuestras clientas que suban al auto con un hombre".

Una admirable puesta en marcha de una tía y su sobrina, que a través del volante, quieren construir nuevos lazos y cuidar a sus pares.