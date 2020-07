La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP), Mercedes Marcó del Pont, destacó hoy que en la cuarta etapa del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción ( ATP) ya no se tendrá en cuenta la ubicación geográfica de la empresa como parámetro para calificar al beneficio, sino sólo el dato de facturación.



“Un dato distintivo respecto del ATP que se implementó en junio es que no va a haber la diferenciación entre las zonas en distanciamiento respecto de las zonas de aislamiento”, adelantó Marcó del Pont durante el acto de presentación del nuevo beneficio, que realizó el presidente Alberto Fernández por videoconferencia desde la residencia de Olivos.



La dinámica que está teniendo la pandemia "obliga permanentemente a adecuarnos a esa misma realidad”, explicó la funcionaria al precisar que “el parámetro que se va a utilizar va a ser el de la facturación, y no el de la localización geográfica o regional de las empresas”.

Por último, la titular de la AFIP dijo que idea es que la semana que viene pueda comenzar la inscripción de las empresas a este programa a través de la página web del organismo.



El presidente Fernández anunció hoy la cuarta etapa del programa ATP en conexión virtual con entidades de Pymes y centrales sindicales.



Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, precisó que el programa ATP ya benefició a 310.000 empresas y será "recalibrado" para continuar apoyando hasta diciembre a las firmas de hasta 600 ocupados cuya facturación continúa siendo negativa en junio frente a 12 meses atrás.

A esas compañías, dijo, "se les va a pagar el equivalente a la mitad del salario de los trabajadores", con un piso de un salario mínimo vital y móvil y un techo de 1,5%, mientras se mantendrá el apoyo a sectores "críticos" como turismo, gastronomía, salud, deportes y cultura.