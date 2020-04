En medio de una clase que se dictaba de modalidad online debido a la pandemia de coronavirus, un profesor encontró un alumno durmiendo entre los estudiantes que estaban cursando. El video de la insólita situación se difundió en las redes sociales, donde se volvió viral.

"No me había pasado nunca, se me duermen en clase, pero en la cama no se me había dormido nunca ninguno", se escucha al docente que comenta la situación de forma risueña mientras intenta despertar a su alumno para poder cerrar la sesión de la clase online.

El video muestra al alumno durmiendo profundamente, como si nada pasara, mientras su profesor y el resto de sus compañeros lo están viendo e intentan despertarlo. El archivo fue subido en las redes sociales sin datas adicionales sobre la fecha de la situación ni el lugar.

El suceso se da en el medio de la suspensión de clases presenciales debido a la pandemia del coronavirus. En ese contexto, los institutos educativos empezaron a dictar clases virtuales para no atrasarse con los contenidos.