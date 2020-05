La Asesora General del Ministerio Público Tutelar (MPT), Yael Bendel, afirmó este sábado que "no hay que perder el razonamiento y el sentido común" en referencia al cumplimiento de la resolución nacional que autorizó a los niños y adolescentes hijos de padres separados a alternar una vez por semana entre las casas de sus progenitores, y dijo que "no es un permiso para ir a visitar a los familiares ni a los abuelos".



"La resolución publicada hoy es un permiso para cumplir los regímenes de comunicación entre padres e hijos y referentes afectivos como también la necesidad que tienen los padres de compartir la responsabilidad de los niños", señaló a TN Bendel sobre la Decisión Administrativa 703, publicada este sábado en el Boletín Oficial.



La asesora tutelar aclaró que "los traslados de los niños se pueden realizar una sola vez por semana y continuar con los regímenes de comunicación por el derecho de los niños de estar con ambos progenitores".

"Tuvimos llamados preguntando si se puede ir a ver a los abuelos pero, en este caso, un referente afectivo es cuando un niño no tiene padre o está separado de ellos y está conviviendo con otra persona que es su referente", aclaró la Asesora General del MPT.



La resolución oficial permite también a los padres monoparentales "contar con un referente afectivo para desarrollar las tareas que se van a ir autorizando".



"No hay que perder el razonamiento ni el sentido común, porque este no es un permiso para visitar a los familiares ni a los abuelos, que son personas de riesgo ante el coronavirus", destacó.

Añadió que "tenemos que ser responsables a la hora de pensar en los abuelos y tratar de no utilizar estos permisos para que los niños vayan con ellos porque los ponemos en riesgo".



La decisión del gobierno nacional oficializada esta mañana apunta a garantizar el derecho de los menores a "mantener relaciones personales y contacto directo con progenitores o referentes afectivos" en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio vigente desde el pasado 20 de marzo.



El documento, firmado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Salud, Ginés González García; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, ordenó "incorporar al listado de excepciones al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y a la prohibición de circular" a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en esta situación.