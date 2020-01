Por Matías Resano

A Aylén se le derrumbó su vida en tan sólo dos meses, primero, por la muerte de su esposo en un accidente de transito, por lo que quedó sola a cargo de sus tres pequeños hijos. Por si fuera poco, en las últimas horas, perdió su vivienda a causa de un incendio, por lo que necesita de la solidaridad de todos, con suma urgencia.

El pasado jueves por la tarde, su cuñado la alertó del fuego que arrasaba con su humilde morada, situada en 1 y 516, en la localidad platense de Ringuelet. La casa, construida con madera y chapas, quedó hecha cenizas en pocos minutos producto de un siniestro que se desencadenó por un cortocircuito. Para nada alcanzaron los intentos de Aylén y de sus familiares por extinguir las llamas.

Finalmente, la mujer, madre de tres hijos, de 6 y 3 años, y de 18 meses, observó cómo el accidente la dejó sin nada, sólo con lo puesto. En principio, encontró refugio en el domicilio de su suegro, ubicado en la parte trasera del mismo terreno en el que estaba su hogar. "Estoy viviendo con la familia de mi esposo, a la cual le estoy muy agradecida. Pero no me gusta estar molestando, nosotros les ocupamos mucho espacio", contó.

Por eso, intenta reconstruir su hogar, pero para ello requiere de ayuda puesto que no cuenta con los ingresos suficientes para avanzar en una nueva edificación.

El primer golpe

La ayuda no sólo le permitirá empezar de nuevo a Aylén, sino también evitar que su dolor se profundice, aquel que comenzó a padecer hace dos meses tras la pérdida de su pareja, papá de sus hijos, en un accidente de tránsito, cuyos causales son confusos. En referencia a ello, la mujer reconoció: "Estoy muy triste de estar así, primero fue lo de mi marido ahora lo de mi casa. Es terrible lo que estamos pasando. Estoy sola con mis hijos y no quiero que no tengan un hogar".

Por lo tanto, ante semejante situación, la mujer implora porque muchas manos se sumen para donarle los materiales necesarios para la reconstrucción. "Necesito de todo porque no tengo nada, aunque sea para hacer una casa de material", relató la desesperada madre.

Quienes puedan ayudar a esta desesperada madre, pueden comunicarse al teléfono (0221) 15-599-5737.