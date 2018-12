El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chubut, Miguel Ángel Donnet, señaló en su cuenta personal de Facebook que las militantes feministas que protestan en público con el torso desnudo "tienen la misma imagen de las hembras de los animales mamíferos" y luego se disculpó con un comunicado para aclarar que esos comentarios "no forman parte" de su "pensamiento jurídico".



El magistrado expresó este miércoles sus disculpas en forma pública tras la polémica que despertó su comentario "posteado" en la red social donde advirtió: "Lo que vemos en las protestas tienen la misma imagen de las hembras de los mamíferos y anhelo que un día no muy lejano dejen de denigrarse como seres humanos".



Luego de la controversia que generó el texto, Donnet dio a conocer un documento oficial en el que en primera persona admitió: "Reconozco que días pasados, en la convicción que escribía un comentario para mi círculo de amistades en la red social Facebook, efectué una publicación que ha provocado la molestia del colectivo femenino, por lo que deseo pedir disculpas a todas las personas que se sintieron agraviadas por esas expresiones".



"Esos comentarios no forman parte de mi pensamiento jurídico y ello se evidencia en los casos concretos en los que me ha tocado actuar", apuntó el magistrado.



Y, de paso, reiteró su posición de "condenar toda forma de violencia hacia la mujer" y "de respeto hacia las víctimas y de quienes luchan por sus derechos, que es la posición que marca mi trayectoria".



"Así lo he expresado internamente en cada uno de los debates en los que me ha tocado participar", recordó.



El juez aclaró que "lo aparecido en las redes sociales no es compartido por el resto de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia ni tampoco guarda relación con el pensamiento del Tribunal en materia de Derecho de Género”.

La escandalosa opinión del juez que generó repudio.