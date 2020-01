El frente de un local en La Plata de la firma Etiqueta Negra, cuyo dueño, Federico Álvarez Castillo, es investigado tras la filmación que realizó en su casa de Punta del Este que mostraba a un cordero que arrojaron a su pileta desde un helicóptero, apareció este jueves escrachado con pintadas que califican al hombre de "asesino".

"Castillo Asesino" y "Asesino", fueron las leyendas escritas con pintura blanca en el frente del local, ubicado en la calle 51 entre 4 y 5, de La Plata.

Se presume que los graffitis fueron realizados por proteccionistas de animales poco antes de que abrieran el local, en tanto por redes sociales están convocando a una movilización frente a las puertas del negocio para reclamar una "condena ejemplar" para el hombre por el maltrato animal infligido al cordero.

Dos empleados del local, que no quisieron hablar con la prensa, se encontraron con las pintadas al llegar y poco después comenzaron a borrar las inscripciones en el que es hasta el momento, el único local de la marca que fue escrachado.

Por su parte, la fiscal de localidad uruguaya de Maldonado, Ana Dean, relató que en su declaración, Álvarez Castillo dijo que se encontraba "con su familia en el domicilio cuando escuchó un fuerte estruendo", y agregó que "al salir al jardín se encontró con un cerdo en la pileta".

"Pese a la sorpresa, decidieron sacar al animal del agua, asarlo y comerlo", afirmó la fiscal en declaraciones a la prensa.

La funcionaria uruguaya indicó: "todavía no pudimos establecer si el animal estaba vivo o muerto, y será difícil hacerlo porque lo único que tenemos es el video. Aparentemente, según surge de las imágenes, habría estado sin vida, pero no lo sabemos".

Por último, Dean también señaló que aún no fue indentificado el helicóptero ni sus ocupantes.

El caso se conoció este martes a la tarde cuando se viralizó por las redes sociales un video en el que se ve cómo, desde un helicóptero, arrojaban un cerdo desde más de 50 metros de altura al interior de una piscina.

La escena generó risas en varias personas que no aparecen en el video pero sus carcajadas quedaron registradas.

De inmediato trascendió que lo ocurrido fue en la casa de Punta del Este del dueño de la firma Etiqueta Negra y su mujer, la modelo Lara Bernasconi, quienes fueron escrachados también por las redes sociales, acusándolos de maltratar al animal e incitaron a los clientes a no comprar más en su red de locales.

Álvarez Castillo emitió un comunicado en el que repudió las imágenes registradas en el video y aseguró haber sido víctima de "una broma de mal gusto".

Por su parte, la firma Paula Cahen D´Anvers, propiedad de la ex mujer de Álvarez Castillo, emitió también una nota de prensa en la que expresó que el hombre no tiene relación con la firma ya que fue desvinculado hace 20 años debido a "irregularidades que generaron acciones en su contra" y en la que remarcan que "de allí que este hecho repudiable (arrojar un cerdo) no nos sorprende".