En el marco de la quiebra de la empresa de turismo Snow Travel, cientos de estudiantes se movilizaron frente a las puertas del Ministerio de Turismo para reclamar por su viaje de egresados a Bariloche.

“Junto a mis compañeros firmamos el contrato con Snow Travel en 2016. Pagamos el viaje en 18 cuotas y salió entre 36.000 y 50.000 pesos, depende de cuándo se congelaba el precio. Teníamos un hotel 5 estrellas, ida en micro y vuelta en avión, 9 días de excursiones y 9 noches de boliche”, detalló en diálogo con “Crónica” Federica Laffargue, del Colegio Inmaculada Concepción de Lomas de Zamora, es una de las tantas jóvenes que ya abonó su viaje. “Nos salió tanto porque teníamos todo cubierto”, agregó la adolescente.

Los chicos tenían que ir a Bariloche y ahora están a la deriva (Rubén Paredes-Diario Crónica).

El Ministerio de Turismo de la Nación se hizo cargo de la situación porque los estudiantes habían abonado la denominada Cuota Cero, mediante la cual se les asegura que van a viajar.

“Si bien desde el ministerio nos confirmaron que iban a conseguir otra empresa, la realidad es que no vamos a tener todo lo que ya pagamos. No vamos a ir con la gente que habíamos elegido, no sabemos dónde vamos a parar ni cuándo vamos ir”, agregó. Al mismo tiempo, en caso de pedir un reembolso sólo les devolverán 8.000 pesos, es decir, un porcentaje mínimo de lo abonado.

“Sabían de la situación de Snow Travel y no hicieron nada. Una empresa no se funde de un día para otro, esto venía de hace rato. Desde el ministerio le siguieron alargando el contrato, les permitieron seguir vendiendo pasajes”, agregaron los chicos que, con la idea de recaudar dinero para solventar el viaje que hoy consideran casi perdido, organizan eventos.

En total, se estima que serían más de 9.000 los chicos que habían contratado los servicios de la empresa. Este lunes, los funcionarios del Ministerio recibieron uno por uno a los colegios damnificados para informarles los pasos a seguir. En ese sentido, trascendió que la empresa Snow Travel presentó, ante la Dirección Nacional de Agencias de Viaje del Ministerio de Turismo de la Nación, una nota en la que solicita la ejecución del Fondo Fiduciario de la cuota cero, que es la que garantiza que el viaje se concrete. En marzo pasado, el Ministerio de Turismo le había iniciado un sumario a Snow Travel ante una serie de irregularidades detectadas, pero desde entonces la empresa continuó con la venta de paquetes a pesar de la inminente bancarrota.