La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, que investiga el hundimiento del submarino ARA San Juan, afirmó que se está “cerca de llegar a una conclusión" y, aunque no aventuró una hipótesis sobre lo ocurrido, dijo que los tiempos de la causa dependen de la rapidez que le lleve encontrar peritos submarinistas sin vinculación con la Armada.



Yañez habló con Crónica HD en la sede central de la Policía Federal Argentina, mientras senadores y diputados integrantes de la comisión Bicameral que investiga las causas del hundimiento del submarino, con 44 tripulantes a bordo, miraban las imágenes que ayer también vieron los familiares de las víctimas.



"Las familias vieron ayer las imágenes en forma simultánea: si quedaron conformes habría que preguntarles a ellos; entiendo que sí, porque nosotros mandamos el material en crudo como lo mandó la compañía Ocean Infinity", sostuvo.



De todos modos, planteó que " hay que respetarles el proceso que están pasando: entiendo que era necesario para ellos visualizar y tomar conocimiento acabado de lo que estaban viendo", dijo, respecto de las imágenes del hundimiento.



"Estamos cerca de llegar a una conclusión y en muchas mejores condiciones de llegar a una resolución que el año pasado, cuando no aventurábamos siquiera si podíamos contar con el submarino", dijo la jueza.



Sin embargo, afirmó que los tiempos de la causa dependen del tiempo que le lleve "encontrar a peritos especialistas en submarinos, que no tengan vinculación con la Armada Argentina", mientras "se siguen tomando testimonios".



En tanto, evitó aventurar hipótesis respecto de lo que sucedió con el hundimiento del submarino, ya que dijo necesitar "la palabra avanzada de peritos submarinistas", Yáñez aseveró que la del "conflicto bélico está descartada ciertamente, aunque está en el imaginario popular".



"Voy a tener en cuenta todo, incluso el informe de la Bicameral", dijo Yáñez, y afirmó: "Esta es una causa por demás compleja, una tragedia que en tiempos de paz que no reconoce precedente".



Sobre los responsables aseguró que tiene “toda la formación”, pero agregó que todavía no la puede revelar. “Creemos que podemos llegar a la verdad material que requiere el proceso penal”, afirmó.