La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, visitó este lunes a Georgina Barbarossa en su programa "Quedate con Georgina" por Crónica HD y marcó sus diferencias con Hebe Pastor de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo.



"No tengo relación con Hebe de Bonafini. No comparto, la respeto y la entiendo. No comparto la forma, la manera", sostuvo.