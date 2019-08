Si en nuestro país se habla de OVNIS, inmediatamente se cita el nombre de Fabio Zerpa. Sí, aquel actor uruguayo que, en los años 60 y mientras filmaba una serie en nuestro país, tuvo un avistamiento de una nave extraterrestre que cambiaría definitivamente su vida.



Porque, de a poco, comenzaría a ganar terreno el investigador de todo aquello relacionado con ese fenómeno que aún hoy sigue conmoviendo a todos, para que su carrera artística quedara definitivamente relegada.



Por eso mismo y aunque uno está acostumbrado a escribir de muchos temas, variados, a veces duros, en determinadas situaciones no es fácil redactar una realidad que es inmodificable, en especial si se trata del último adiós a alguien a quien, ante todo, se le tuvo un enorme respeto y admiración.



Eso me pasa al escribir el último adiós a Fabio, quien falleció este miércoles a los 90 años. Porque fue hace algo más de tres décadas mi inspirador, primero, y luego mi profesor, en aquellos cursos que daba por entonces, en aquello de estudiar todo lo relacionado al fenómeno OVNI.



Ya por aquellos años era un reconocido experto a nivel mundial sobre la problemática relacionada a las naves extraterrestres y a los seres de otros mundos que visitaban la Tierra.



Sus publicaciones en revistas, sus libros, los programas televisivos en los que marcaba claramente sus conceptos lo ponían en lo más alto de la consideración.



Con los años, tuvimos muchos otros encuentros, en los que cada uno mantenía sus posturas, no siempre coincidentes, solamente a partir de matices, pero siempre enmarcadas en la consideración y el respeto mutuo (además de una profunda admiración, de mi parte).



Hasta que meses atrás, gracias a la gestión de Marco Bustamante, conductor e investigador del programa “Paranormal” que se emite por Crónica HD, ambos tuvimos la oportunidad de realizarle una extensa entrevista, la última que concedió, en la cual, aún con sus 90 abriles a cuestas, y todo el desgaste de una vida intensa dando vueltas al mundo, pregonando su pensamiento y su verdad, mostraba una memoria y lucidez sorprendentes, para defender sus principios, aun con su fino hilo de voz.



Lejos quedaba aquel actor oriental que en la década del ´60 inesperadamente había visto una extraña nave, que cambiaría su vida para siempre. Lo mismo que transmitió a muchísimos otros que seguimos su camino. Por eso mismo, aunque ya no esté más entre nosotros, su obra y su mensaje serán eternos.