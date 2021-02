Luego de que el conductor de programa SuperFútbol de TyC Sports fuese repudiado por hacer una imitación fuera de lugar, de la voz de Julio César Falcioni, luego de que sus cuerdas vocales quedaran dañadas tras una extirpación de un cáncer de laringe hace tres años, el periodista deportivo le pidió disculpas al aire, que fueron aceptadas por el entrenador de Independiente: "Todos tenemos derecho a equivocarnos", aseveró Falcioni.

En el comienzo del movil con el técnico del rojo, Díaz confesó: "Estaba esperando y deseando la posibilidad de charlar los minutos que me puedas dar para pedirte disculpas por lo que he dicho en el programa. Sabes de mi cariño y admiración que te tengo y he cometido un error. Le pido disculpas a la Comisión Directiva de Independiente y a los hinchas que se puedan haber sentido ofendidos. No tuve la intención de mofarme de vos ni de lo que te ha pasado".

"Está todo bien, tranquilo", comenzó la respuesta de Falcioni, que al principio se mostró un poco distante.

"Ya hablamos ayer por teléfono, no había visto el programa, pero tranquilo, todos tenemos derecho a equivocarnos", remarcó el entrenador, quien afirmó que sabía que le podía suceder "alguna cosa parecida" y que ese era "el único miedo que tenía".

En tanto a su salud, remarcó que tiene bien "la luces del trabajo" y que toma bien las decisiones, pero que sólo le fatla, "corregir un poco más la voz".

"Lo más importante es que de salud estoy bien y puedo venir a trabajar todos los días y hacer las cosas que me gustan", agregó Falcioni, quien bromeó que "con el tiempo" y si deja "el cigarrillo" capaz se encuentre "un poco mejor". "Los vicios no se dejan de un día para el otro", remató.

El conductor había imitado la voz de Falcioni retando a sus jugadores, luego de que supuestamente habría ocurrido un altercado en el vestuario de Independiente el lunes pasado, tras la derrota ante Lanús.