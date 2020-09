El presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), César Cigliutti, falleció este lunes a los 63 años en Buenos Aires, informó la entidad.

"Desde la CHA, expresamos nuestro más profundo dolor por el fallecimiento de nuestro gran compañero, presidente y amigo, Cesar Cigliutti", publicó la entidad en su cuenta de la red social Twitter.

"César supo entregar su vida a la defensa y reconocimiento de los derechos de las personas LGBTTI en Argentina, su incansable lucha lo llevó a convertirse en un referente del movimiento LGBTTI de nuestro país, la región y el mundo", agregó CHA sobre la muerte de su presidente desde marzo de 1996.

"Desde la CHA renovamos nuestro compromiso para dar continuidad al invaluable legado que representa para nuestro movimiento, nuestra comunidad LGBTTI y la democracia en Argentina. Te fuiste en paz y con todo nuestro amor. Hasta siempre amigo y compañero", comentó la entidad desde la red social.