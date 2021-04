El piloto sanjuanino de motocross Alberto "Wey" Zapata, que manejaba con un solo brazo tras sufrir una amputación a fines de 2020, murió este domingo al ser atropellado por dos motociclistas durante una competencia de MX en Córdoba.

Zapata era protagonista de un "milagro" deportivo, porque en noviembre del año pasado sufrió la amputación de su brazo izquierdo al padecer un accidente con su auto en el departamento sanjuanino de Pocito que lo tuvo al borde de la muerte.

Previo al inicio del partido se llevó a cabo un minuto de silencio, en honor a los Héroes de Malvinas y en memoria de Alberto "Wey" Zapata. San Martín acompaña a sus seres queridos en este difícil momento. pic.twitter.com/KX59GGrids — Club Atlético San Martín (@CASanMartinSJ) April 4, 2021

El piloto no sólo se recuperó de la intervención quirúrgica a la que fue sometido tras el siniestro, sino que volvió a entrenar y a competir en el motociclismo.

Este domingo, durante una carrera, Zapata sufrió una caída tras un salto en la pista y los dos motociclistas que lo seguían lo pasaron por encina con sus rodados.

Zapata había sufrido la amputación de su brazo izquierdo en noviembre pasado.

El joven fue atendido por un médico y llevado de urgencia a un hospital local, donde murió a raíz de las graves heridas sufridas.

.

Sergio Uñac, gobernador de San Juan, envío un mensaje a la familia del motociclista en su cuenta de Twitter.

En memoria del querido motocrossista Wey Zapata, decidimos decretar 48 horas de duelo deportivo provincial, suspendiendo el desarrollo de todas las disciplinas. Su recuerdo vivirá siempre entre nosotros como ejemplo de superación, dedicación y resiliencia. ¡Volá alto, guerrero! — Sergio Uñac (@sergiounac) April 5, 2021

"Estoy absolutamente conmovido con la triste noticia del fallecimiento del motociclista sanjuanino Wey Zapata. Mis condolencias a su familia y amigos en este duro momento. Que en paz descanses guerrero! En #SanJuan te recordaremos como un gran deportista y un enorme luchador", destacó.

Uñac, además, decretó 48 horas de duelo deportivo en la provincia para recordar a Zapata.

En tanto, Orly Terranova, reconocido piloto de motocross que compitió en distintas instancias del Rally Dakar, lamentó la muerte de "Wey", pero criticó al entorno del fallecido deportista por dejarlo competir con una sola extremidad.

"Cada vez que alguien me preguntaba o comentaba del caso de este chico yo dije: 'Alguien le tiene que avisar que pare, que cuide su vida, su más preciado activo'. Su entorno no lo hizo, se lo motivaba para que sea ejemplo. Terminó siendo un pésimo ejemplo. La vida golpea, a veces muy fuerte y hay que saber cuando algunas cosas se acaban. Hacer motocross con una mano no es normal, ya de por sí es muy difícil hacerlo bien con dos. Por eso dije: 'Esto termina mal'”, escribió Terranova en Instagram.