Este domingo falleció Mónica Bottega, la madre de Tatiana Pontiroli, una víctima de la tragedia de Once. La mujer que había recibido un riñón de su marido José "Pepe" Pontiroli hace un mes, tomó relevancia pública al aprovechar la presencia de la ex presidenta Cristina Kirchner en una misa en la localidad bonaerense de Merlo en diciembre de 2017 donde le expresó su bronca.

"Soy la mamá de Tatiana Pontiroli fallecida en la tragedia de Once. Usted es una asesina, pide por la vida de [Santiago] Maldonado y nunca se hizo cargo de la masacre que causó a 52 inocentes", le dijo durante la celebración religiosa por la aparición con vida de Santiago Maldonado en la iglesia Parroquia Nuestra Señora de la Merced.

El obispo de Merlo-Moreno, Fernando Maletti, está celebrando una misa por la aparición con vida de Santiago Maldonado.

"El primer cachetazo y revuelco que tuve con la tragedia de Once no logró dejarme en el suelo, me pude parar y seguir con la lucha y el reclamo de Justicia y para poder continuarlo tengo que pasar por este trasplante", había dicho Mónica en diálogo con radio Continental y se definió como una "enamorada de la vida".

Tatiana Pontirolli tenía 24 años cuando ocurrió el hecho.

