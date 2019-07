Un micro con familiares de los heridos y fallecidos del accidente en la localidad tucumana de La Madrid salió este lunes desde la terminal de la capital mendocina hacia esa provincia, organizado en forma gratuita por la empresa de viajes que tercerizó el servicio de transporte del contingente de jubilados.

El micro partió a las 18.30 y pudo viajar solo un familiar de cada víctima, destacó Violeta Arancibia, representante de la agencia de viajes Merval que fue la que vendió el paquete a los pasajeros mendocinos con subcontratación del micro a otra empresa.

En el ómnibus también viajaron psicólogos del Ministerio de Salud de Mendoza, mientras que algunos familiares ya lo hicieron por sus propios medios.

Arancibia dijo que "aun no hay una lista oficial de heridos otorgada por el Ministerio de Salud de Tucumán", por lo cual no saben quienes son las personas heridas y quienes las fallecidas.

Al momento, habrían 16 muertos (Twitter).

"Hay algunos con mayor o menor complejidad, las personas han sido trasladadas de un hospital a otro y desde Tucumán nos dicen que no saben donde están las personas dado que fueron trasladados a distintos nosocomios según la complejidad de las lesiones", dijo la representante.

Familiares y allegados de las victimas se agolparon esta tarde en la oficina de la agencia, ubicada en 25 de Mayo y Las Heras, en pleno centro de la capital mendocina, en busca de respuestas, pero en medio de un clima de mucha angustia e incertidumbre dado la escasa información otorgada.

La agencia brindó escasa información al respecto (Twitter).

"No saben, no tiene idea, hacen una lista para ver quienes van a viajar, pero para ir a ver donde están nuestros familiares porque acá no saben nada, no dan información", dijo la nuera de una de las pasajeras accidentadas a la prensa.

"Mi esposo irá en avión particular, porque acá no hay ningún tipo de información", lamentó la mujer.