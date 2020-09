El abogado Luis Tagliapietra, padre de una de las víctimas del submarino ARA San Juan, calificó como “perversa” la posibilidad de que los hayan espiado, luego de que la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI) presentara este miércoles una denuncia por espionaje ilegal del cual habrían sido víctima los familiares de los marinos fallecidos.



"Esto es perverso, y confirma lo que yo ya había denunciado en 2018”, dijo Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra, uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan fallecidos, en declaraciones con Cronica HD.



En ese marco, recordó que en marzo de 2018 denunció que tuvo "una seguidilla de intervenciones en mi mail y en el teléfono” ante la fiscalía federal de Caleta Olivia, "pero lamentablemente no hicieron nada".

.



La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, presentó hoy ante la Justicia Federal de Mar del Plata una denuncia por espionaje ilegal, realizado sobre familiares de los tripulantes del ARA San Juan, mientras el submarino aún permanecía desaparecido.



En la presentación judicial, realizada esta mañana ante la Fiscalía Federal Nº 2 de Mar del Plata, cuyo titular es el fiscal Daniel Adler, se solicita la citación a indagatoria del exdirector general del organismo, Gustavo Arribas; de la exsubdirectora de la AFI, Silvia Majdalani; y del ex presidente Mauricio Macri, entre otros.



“Fue muy grotesco -afirmó Tagliapietra- y yo me di cuenta inmediatamente. Otros familiares también me decían que, por ejemplo, les aparecían mensajes de WhatsApp como leídos cuando no los habían abierto”.

La interventora de la AFIA, Cristina Caamaño, presentó denunció espiaje ilegal a los familiares de los fallecidos en el ARA San Juan.



“Lo que más me horroriza es que dicen que además nos seguían, nos fotografiaban, y esto nosotros lo percibimos cuando acampamos en Campo de Mayo”, explicó.



Al ser consultado respecto de a quién le cabe la responsabilidad en estas presuntas maniobras de espionaje opinó que “hay que empezar por el expresidente (Mauricio) Macri, y el ex ministro (de Defensa, Oscar) Aguad”.



En otro orden, al ser consultado respecto del estado de la causa por el hundimiento del submarino, aseguró que "viene lenta y hubo un procesamiento escandaloso de la jueza (Marta) Yañez, que procesó a seis marinos por estrago culposo, el delito más leve, y encima sin prisión preventiva”.

Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra, uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan



Tagliapietra indicó que esta resolución judicial ya fue apelada, entre otros motivos, porque “se encargó de exculpar al expresidente Macri, a Aguad y al ex jefe de la Armada”.



En este sentido, indicó que el próximo 29 de octubre habrá una audiencia ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia para “ver cómo avanzar”.



El submarino ARA San Juan desapareció en el mar Argentino con 44 personas a bordo el 15 de noviembre de 2017.

.



La Armada Argentina perdió contacto con la embarcación -que se dirigía desde Ushuaia a Mar del Plata- a la altura del Golfo de San Jorge.



Un día después de cumplirse un año de su desaparición, el submarino fue encontrado por la empresa Ocean Infinity a 907 metros de profundidad, 460 kilómetros mar adentro, a la altura de la ciudad de Comodoro Rivadavia.