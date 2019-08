Graciela Fernández Meijide, referente histórica del movimiento de derechos humanos que enfrentó a la última dictadura militar, se mostró este viernes "sorprendida" por el fallo que absolvió al ex jefe del Ejército César Milani en el juicio de lesa humanidad que se le seguía en La Rioja.



"La noticia me sorprendió. Espero tener más información cuando se conozcan los fundamentos. Hay que ver si la prueba era débil o si los testigos no convencieron a los jueces", declaró en TN Fernández Meijide.



La ex ministra de Desarrollo Social durante el gobierno de Fernando de la Rúa, estimó que el fallo sería apelado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que actuá como querellante en esta causa.



En otro orden, Fernández Meijide se negó a brindar una definición en relación al contenido de esta sentencia y la cercanía de las PASO que se celebran el domingo en todo el país.



"No conozco a los jueces y no puedo formular una consideración en ese sentido. No puedo decir que se trate de un fallo político", remarcó.



El ex Jefe del Ejercito fue absuelto este viernes de todos los delitos en el juicio de lesa humanidad que se le seguía en La Rioja por el secuestro y las torturas sufridas por Pedro Olivera y su hijo, Ramón, durante la última dictadura militar.



Además el Tribunal Oral Federal de La Rioja ordenó la inmediata liberación del general retirado, quien estaba acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y asociación ilícita.



Milani también está acusado por otras causas y en septiembre será sometido a otro juicio de lesa humanidad en Tucumán por la desaparición del soldado Alberto Ledo.