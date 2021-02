Tras el accidente que tuvo el domingo pasado mientras montaba a caballo, el abogado mediático Fernando Burlando recibió el alta médica, y posteó con un video en su perfil de la red social Instagram que “Bueno, nos estamos retirando… Tuve un accidente cerquita de La Plata, en un torneo de Polo. Llegué acá todo roto, me voy un poquito roto porque no me quieren dejar ir… sobre todo la doctora Curró que es la neumóloga, pero yo me voy a ir igual. Mil gracias a todos”.

El domingo pasado se le cayó una yegua encima y le provocó severas lesiones en varias partes del cuerpo. Todo ocurrió mientras jugaba un partido de polo, por lo que fue trasladado de urgencia al Instituto Médico Platense.

El accidente se produjo mientras jugaba al polo (Captura de video).

En el video, el reconocido abogado platense agradeció a todo el personal del centro de salud de 1 y 50. Burlando estaba acompañado por una de las médicas que lo atendió: “Quedate tranquilo, Fer, vas a estar bien”, afirmó la profesional.

Por su parte, la última pareja de Burlando, Bárbara Franco contó cómo vivió el accidente y reveló: “No le querían dar el alta, pero le agarró un ataque de pánico, por miedo a contagiarse el COVID y firmó un acta, y ahora tiene internación domiciliaria en casa. Tiene sangre en los pulmones y eso es lo más peligroso, porque puede reabsorberse y si no hay que punzarlo para sacársela. Está muy dolorido y muy medicado”.

Apenas recibió el alta, un festejo con amigos (Instagram).

Si embargo, llamó la atención que un rato después del alta, Burlando publicara una foto celebarando su cumpleaños, rodeado de cerca de 20 personas, en un espacio cerrado, sin distancia social ni barbijos.

Franco recordó el momento del accidente y dijo que no sabía que era Burlando quien se había caído y que mientras caminaba rezaba para que no fuera él. Pero era. “Se me vino la imagen de la vez que fingió un accidente jugando al polo y me pidió casamiento. Cuando lo vi estaba duro y pálido. Le preguntaron si podía mover los pies y las manos, al principio le costaba. Yo estaba shockeada y creí que en cualquier momento sacaba el anillo de compromiso, como la otra vez. Cuando vi que era en serio, llamé a las hijas”.

.

En tanto, la pareja del abogado cerró: “Él decía que le dolían las costillas. Vino la ambulancia, lo llevaron a una clínica en La Plata y mientras le hacían una tomografía, la médica me decía que podía tener el bazo roto o problemas en el pulmón o en el corazón”.