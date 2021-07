Desde sus primeras apariciones televisivas junto a Marcelo Tinelli en VideoMatch, Marina Vollmann había creado una base sólida para continuar con su carrera artística en la escena mediática como una de las modelos, noteras y actrices más prestigiosas de los 90.

A una velocidad sorprendente y como pocas de su edad, la diva consiguió conquistar a cientos de miles de televidentes con su carisma y su belleza tan particular. Y si bien su paso por el mundo del espectáculo fue fugaz, son muchos los que al día de hoy siguen rememorándola.

Marina Vollmann entrevistando a un joven Luis Miguel de 22 años en Argentina. Fuente: (Twitter)

Pero, ¿por qué razón decidió Marina Vollmann alejarse de los medios de comunicación, donde tanto éxito tenía?

Fue durante una entrevista con el periodista Roberto Funes para Tardes Nuestras de C5N que la diva relató que sus primeras experiencias habían sido como participante de Arriba las gomas, un formato similar al de VideoMatch de Marcelo Tinelli, conducido por Adriana Salgueiro.

“Era como la versión femenina de VideoMatch (…) Marcelo quiso dejar un año, entonces dijimos de hacer lo mismo, pero con mujeres”, rememoraba la exnotera, pero al show televisivo le fue tan mal que solamente duró tres meses. No obstante, en aquel momento, llegaron a entrevistar a figuras de gran importancia como el excampeón mundial de fútbol, Diego Armando Maradona.

Desde entonces, a pedido del entonces director artístico de Telefé, Gustavo Yankelevich, se quedó en el programa del actual conductor del Bailando por un sueño (El Trece) realizando trabajos como notera, modelo, y empezó una álgida carrera como actriz.

Sin embargo, hubo un momento en la vida de Marina Vollman en el que tuvo que poner un freno a tu escalada hacia la cima y dejar en suspenso las actividades que tanto le apasionaban. Se trata del día en el que notó que un miembro de su familia necesitaba ayuda especial.

Marina con sus dos hijos, Simón y Teo. Fuente: (Infobae)

"Todo comenzó con mi hijo mayor. No podía prestar atención: se tiraba al suelo, le costaba muchísimo concentrarse, era disperso… Como toda mamá desesperada y sin saber qué hacer, lo primero que hice fue sacarlo del colegio”, contó hace tiempo durante una entrevista con La Nación.

La modelo reveló que pasó momentos muy duros discutiendo con directores de colegio y consultando a profesionales de la salud por el cuadro de su primogénito, hasta que gracias a un documental de HBO titulado The gifts of Dislexia entendió todo: su hijo padecía de dislexia.

“Me empezaron a resonar cosas que a Simón le pasaban. Puse ‘dislexia’ en Google y empecé a investigar. Me contacté con el presidente de Disfam (la Asociación Dislexia y Familia), con psicopedagogos, empecé a meterme y a querer ayudar. Se fue dando solo porque en realidad siempre quise ayudar, pero nunca supe cómo”, explicó entonces. Simón, el más grande de sus hijos, tenía ocho años cuando nació Teo, el segundo que tuvo con otra pareja, y quien también sufre de dislexia.

Asimismo, Vollmann reconoció que ella misma posee esta condición, pero que durante mucho tiempo no se había dado cuenta: “Descubrí que por eso en el colegio me costaban tanto algunas cosas… Esto tiene un componente genético y también psicológico. También me marcó un camino y me ayudó a marcarles el camino a los demás. Me han hecho llorar y sufrir en varios colegios hasta que encontré la escolaridad adecuada para mis hijos", puntualizó.

Marina se dedica a ayudar a madres que tienen hijos con dislexia como ella y sus hijos e interactúa mediáticamente a través de las cuentas de Instagram "@disfamargentina" y "@vinculossinbullyng".

Al día de hoy, la exmediática se convirtió en una especialista en el tema y se dedica a ayudar a familias con miembros que sufren dislexia como embajadora de Disfem en Argentina.

Tras haber sido querida y reconocida como locutora de radio, como modelo de bikinis, y hasta por haber comenzado un bar en Ideas del Sur, nunca se imaginó trabajando en una asociación sin fines de lucro centrada en la investigación de este complejo trastorno.

“Marcelo Tinelli sigue siendo un amigo. Desde Tinelli, que me permitió tener el bar, hasta toda la gente con la que trabajé. Me han respetado mucho, y yo a ellos”, expresó Vollmann, quien también reconoce que no volvería a la televisión “a menos que sea para ayudar a la asociación”.