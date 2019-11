El fundador y ex CEO de la aerolínea low cost Flybondi, el británico Julián Cook manifestó que "el peronismo es un cáncer que destruye al país poco a poco", anunció que se irá del país y presentó su renuncia ante la compañía. "Estoy triste por el resultado y no puedo creer que Cristina (Kirchner) volvió", escribió en el grupo de WhatsApp denominado "Empresarios por el cambio".

En un texto donde hizo un respaso sobre su gestión en la emprea aeronáutica, manifestó: "Decidí mudarme acá de Londres en 2016 y levanté USD 75 millones para lanzar Flybondi. Hemos transportado dos millones de pasajeros, 400.000 viajaron por primera vez en su vida en avión. El camino fue difícil con un tipo de cambio que pasó de 16 a 60, teniendo en cuenta que tenemos 70% de nuestros costos en dólares".

"Macri lamentablemente se quedó a mitad de camino en muchos aspectos. No hizo una reestructuración de Aerolíneas Argentinas, que tuvo USD 680 millones de pérdida en 2018. Una vergüenza, cuando el país tiene 30% de pobreza", destacó. El descargo incluyó críticas tanto para Mauricio Macri como para el peronismo, al que comparó con "un cáncer que destruye el país poco a poco".

Continuó: "Hoy no sé cómo va a seguir Flybondi con este gobierno K. Ya dejé mi posición de CEO y vuelvo a Londres en diciembre. Me quedo en el directorio, así que voy a seguir los próximos pasos de Flybondi y del país, pero de un poco más lejos".

Por su parte, la aerolínea low cost aseguró se despegó de los dichos del ex CEO y aclaró que la compañía aérea de bajo costo "no es una organización política: Nuestra lealtad es con nuestros pasajeros y con poder ofrecer viajes aéreos convenientes, seguros y accesibles para todos los argentinos".



Aclaró Flybondi que los buenos resultados de la compañía son, además de la aceptación del público, "producto de un trabajo conjunto con todos los gobiernos, nacional y provinciales, en pos de la conectividad del país. Y seguiremos en esa misma línea con las nuevas autoridades".



En la nota dada a conocer este miércoles por la empresa, el mayor accionista de la compañía aérea low cost Flybondi, Peter Yu, afirmó que "las opiniones de Julian Cook son de carácter personal y no reflejan ni representan los intereses de la compañía".



Yu, socio gerente de Cartesian Capital Group, el mayor accionista de Flybondi, comentó: "Leí con consternación y decepción las recientes declaraciones personales de Julian Cook hacia las autoridades de gobierno actual y próximo. Estas fueron las opiniones individuales del Sr. Cook y no reflejan a Flybondi o sus accionistas. El Directorio de Flybondi solicitó y recibió la renuncia de Julian Cook como director".



El ejecutivo explicó que " Flybondi no es una organización política. Nuestra lealtad es con nuestros pasajeros y con poder ofrecer viajes aéreos convenientes, seguros y accesibles para todos los argentinos".



Por su parte, Sebastián Pereira, CEO de Flybondi, agregó que " Flybondi es una compañía que logró grandes cambios en la industria como un mercado más amplio, tarifas más bajas, miles de puestos de trabajo directo e indirecto, y provincias más y mejor conectadas. Estos resultados son producto de un trabajo conjunto con todos los gobiernos, nacional y provinciales, en pos de la conectividad del país. Y seguiremos en esa misma línea con las nuevas autoridades. Nuestro único compromiso es con el país, que está basado en un proyecto de inversión y crecimiento a largo plazo".



Flybondi inició su operación en Argentina en enero de 2018, y en menos de dos años de operación ya es la 3era. aerolínea más grande del país, con un market share del 9% y más de 2 millones de pasajeros transportados.