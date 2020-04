Crónica llegó a las 20.000 ediciones y rememoró algunas de las emocionantes historias del pueblo con sus protagonistas. Uno de ellos es Saúl Pérez, ex combatiente en la guerra de Malvinas, cuya fotografía fue publicada en la primera plana durante el conflicto bélico: "Gracias a esa tapa, mis viejos supieron que estaba con vida", expresó entre lágrimas.

En diálogo exclusivo con Horacio Embón a través de la pantalla de Crónica HD, el hombre, que estuvo 74 días en una trinchera durante la gesta de las Islas Malvinas, homenajeó: "Son 20.000 motivos hermosos, recuerdos y momentos de la historia que quedan en la memoria y retina de los argentinos. Crónica siempre está junto al pueblo y es parte de mi familia por que gracias a esa tapa del '82 y a esa foto, que amigos de Télam sacaron en Malvinas, mis viejos supieron que yo estaba con vida".

"Gracias a esa tapa que puso Crónica, le dieron una alegría a mi familia. Lo recuerdo y me emociona. La preocupación de mi papá y de mi mamá era tremenda al no saber en qué situación yo me encontraba, la verdad de Crónica es parte de mi vida", manifestó emocionado.

En otro tramo de la entrevista, Pérez consideró que "la Patria y la Nación vuelve a convocar a todos los argentinos para hacer frente a un enemigo invisible que está atacando y que se lleva la vida de muchos".

"La mejor trinchera para derrotar a este enemigo es quedarse en casa, carajo. Respetar los mensajes del Ministerio de Salud y nuestro Presidente. Este Gobierno demostró que estuvo a la altura de las circunstancias de cuidar las vidas de los argentinos, nos contiene y la verdad que es no es poca cosa frente a un desastre económico que este Gobierno recibió", indicó Pérez y agregó: "Lamentablemente, esta pandemia sumergió al mundo en una crisis económica, de la cual no será fácil salir".

En ese sentido, manifestó que está "convencido" de que "la férrea voluntad del pueblo argentino y del Gobierno nacional, más temprano que tarde" posibilitará a todos "recuperar la sonrisa, el ánimo y la Nación".

Al dirigirse a las personas que están en sus hogares, en cumplimiento de la cuarentena impuesta hasta el próximo 10 de mayo, Pérez afirmó: "La lucha de estos héroes (por médicos, enfermeros y personal de salud), en muchos casos anónimos, pero que tienen nombre y apellido, que no sea en vano. La mejor manera de homenajear su tarea no es solamente con un aplauso, es quedándote en su casa y respetando las normas sanitarias".

"El homenaje es para también a aquellos vecinos que están conteniendo a otros vecinos con una olla popular, dandóle de comer a muchisíma gente", añadió.