En Argentina se celebra el Día Mundial del Perro, uno de los animales más queridos y el mejor amigo de chicos y grandes. Sin embargo, no pareció ser así en el caso de un hombre de La Plata que pateó e hizo volar por los aires a un pequeño caniche toy.

Este hecho se viralizó en las redes sociales y los usuarios repudiaron el maltrato animal que sufrió la pequeña perra identificada como Mía. Lo primero que trascendió fue que el agresor era el dueño de la perra, luego se esclareció y la propietaria resultó ser su novia, quien ahora es su ex pareja.

Ayelén se encontraba en el trabajo cuando se enteró de lo que había pasado. Desde la administración de su departamento, del cual no trascendió la calle, le mostaron las imágenes.

"No podía cerrar el local, me quedé muy angustiada. Me temblaba todo el cuerpo", contó a La Cielo 103.5.

Todo comenzó el domingo por la mañana en el barrio La Loma, cuando su ex novio Arian González se la agarró con Mía. La pateo dos veces, hasta que esta pudo esconderse atrás de la maceta, pero su agresor fue a buscarla y la sacó volando a la vereda.

En dialógo con móviles de televisión aseguró que ya hizo "todo lo que tenía que hacer" y que estaba "sorprendida" por el accionar de González. Además contó que "nunca" habían discutido, ni él le había "levantado la voz".

"Me pidió disculpas, no hablamos más. Me llamó la familia preocupada por toda la situación", comentó ante las cámaras de televisión.

La caniche toy Mía se encuentra en buen estado de salud.

Según informaron familiares de la joven, Mía se encuentra en buen estado de salud. Esta mañana dio su primer paseo tras la viralización del vídeo. Macarena es hermana de la dueña y contó que la vio "con miedo" y que se largó a "llorar" porque la mascota "no quería caminar.

"Caminaba y se frenaba. El chabón le arruinó la vida" a la pequeña Mía. Este miércoles el animal será sometido a exámenes radiológicos para descartar la existencia de alguna lesión interna.