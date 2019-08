La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe Pastor de Bonafini, celebró este viernes la absolucion del ex jefe del Ejército, César Milani en el juicio de lesa humanidad que se le siguió en La Rioja, al asegurar que "siempre creyó" en la inocencia del militar retirado.



"Sabía que era inocente y que no podía pasar otra cosa más que su absolución en este juicio. Siempre confié en él (Milani) y sabía que no estaba implicado en este caso", señaló Bonafini en declaraciones al canal Crónica HD.



Bonafini destacó además la labor cumplida por Milani durante su gestión al mando del Ejército, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, al afirmar que se dedicó a "urbanizar villas".



Milani fue absuelto en esta jornada de todos los delitos en el juicio de lesa humanidad que se le seguía en La Rioja por el secuestro y las torturas sufridas por Pedro Olivera y su hijo, Alfedro Ramón, durante la última dictadura militar.



Además el Tribunal Oral Federal de La Rioja ordenó la inmediata liberación del general retirado, quien estaba acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y asociación ilícita.