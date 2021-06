Carlos Bilardo, quien padece el síndrome Hakim-Adams, desconoce aún el fallecimiento de Diego Maradona y, según su hermano Jorge, aguardarán la indicación del médico para darle a conocer la noticia.



"Estamos esperando que el doctor nos diga cuándo le podemos decir lo de Diego. Carlos pregunta por Diego. La otra vez estábamos con Lemme y preguntó, "Che, ¿dónde estará el Die?". Y estará por ahí le dije. El doctor dijo que hay que esperar a decírselo", indicó Jorge Bilardo durante una entrevista a radio Colonia.



Cabe recordar que Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 y generó un impacto mundial que la familia Bilardo buscó evitar a los ojos y oídos del ex DT del seleccionado argentino campeón del mundo en 1986 y subcampeón en Italia 1990.

Según Jorge: "Diego fue el hijo varón que no tuvo. Discutían y peleaban como padre e hijo, pero el Diego tenía 10 tipos en La Paternal que le rompían la cabeza. Lo volvían loco. No había uno que se le arrimara por buena onda, todos le querían sacar algo. Como pibe, era un tipo bárbaro. Muy buena gente".Carlos está "muy bien" y está atento a la Copa América y la Eurocopa, , indicó el hermano de Bilardo y agregó que un enfermero tiene el control remoto de la televisión para cambiar de canal en caso de que mencionen a Maradona o aAdemás, confirmó que al Narigón: "le dieron la segunda dosis en la cancha de Boca. Me preguntó qué hacíamos ahí, si íbamos a ver un partido".Por último, destacó que recibe visitas de integrantes del plantel campeón en México '86 comoo glorias de Estudiantes La Plata como