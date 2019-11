Por Matías Resano

mresano@cronica.com.ar



"Lo que quiero es acercarme a él, porque sus nietos lo necesitan", reflejó, con angustia y desesperación, Xoana, hija del ex futbolista de Argentinos, Boca, River y la Selección, Fernando Cáceres.



La joven quedó en situación de calle, junto a sus cuatro pequeños hijos, luego de que fuera golpeada y abandonada por su pareja. La hija del ex defensor implora por una ayuda de él, con el fin que sus niños no vivan y duerman a la intemperie, mientras ella intenta reconstruir su vida y salir adelante.

En la madrugada del 1° de noviembre de 2009 cambiaría dramáticamente la vida de Fernando Cáceres. En aquella oportunidad, un grupo de delincuentes interceptó al futbolista, quien ofreció resistencia y en consecuencia recibió un disparo en la cabeza. Aquel episodio impactó a todos, y principalmente a su familia, a sus hermanos y a sus cuatro hijos, entre los que se encontraba Xoana, de entonces 19 años.

Por aquellos tiempos, la joven iniciaba una relación amorosa con quien sería el padre de sus cuatro niños, de 10, 8, 5 y 2 años.



"Me junté con esta persona y me aislé, porque él me alejó. Fue una relación violenta", reveló la propia Xoana.



Su testimonio da cuenta del calvario que vivió durante una década, marcada por golpes, maltratos verbales y prohibiciones. No obstante, fue el agresor quien se alejó de su familia y a partir de entonces se profundizó el infierno de la hija del "Negro" Cáceres.



"Me dejó sola con los nenes, desapareció y no tengo recursos. Hace un mes que no podía pagar el alquiler y por eso los dueños me pidieron las llaves de la casa. Ahora estoy a la deriva, buscando un techo al menos para pasar la noche. No puedo trabajar porque sino los chicos quedan solos".

Ante semejante y desesperada situación, la mujer reconoció que "intenté acercarme a mi viejo para que me ayude y me lo impiden. Le siguen llenando la cabeza para que no me ayude".



A su vez, ella dejó en claro que "yo no estoy pidiendo plata, sino un lugar para mis hijos. Él publicamente dice que ayuda a los chicos de la calle, y sus nietos no tienen una casa donde vivir".



Al mismo tiempo, Xoana remarcó que "no quiero hablar mal de él, no tengo nada que decir de él, yo lo que quiero es acercarme a él. Hace mucho dejé hablar con mi papá, no porque él quisiera, sino porque le manejan las cosas mi tía y mis primos".

La joven recorre las veredas de Rafael Castillo con sus niños y sus pertenencias a cuestas, y por dicha razón recurre a una muestra de afecto de su padre. La misma consta de abrirles la puerta de su casa o cederle un lugar a sus nietos mientras su madre se aboca la búsqueda de una actividad laboral.



Al respecto, Xoana reconoció que "lo vi hace cinco días. Me dijo que me iba a ayudar y al otro día me aseguró que no. Le llenan la cabeza y lo apartan de mí, y eso me pone muy mal porque yo también quiero ayudarlo. Además mis hijos necesitan de su abuelo".

Un testimonio sorprendente de una de las hijas del "Negro" Cáceres, que agudiza su triste historia, aquella que se inició con un disparo brutal, por el cual día a día lucha por recuperarse y regresar al mundo de fútbol. Al mismo tiempo, su hija ruega porque regrese ese amor de padre que disfrutó durante gran parte de su vida.