Agustín Medina, hijo del sindicalista Juan Pablo "Pata" Medina, habló en exclusiva con Esteban Trebucq en "Solo Periodismo" por Crónica HD, tras una nueva interna entre dos facciones de la UOCRA.

El hijo del sindicalista, aclaró que él no está siendo participe, pero "que si estoy al tanto de la situación", y explicó: "Hace meses que los compañeros arrastraban una problemática de diferencia de sueldos, hablaron con intervención y dejaron que ellos se hagan cargo pero no recibían respuesta". Además, agregó: "Esto no tiene nada que ver con mi viejo o mi familia".

Por el conflicto, que terminó en tiroteos en reiteradas ocasiones, el joven Medina apuntó: "Todos saben quiénes se rodean con delincuentes, quedó bien reflejado el primer día".