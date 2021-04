Horacio Cabak regresó a Polémica en el Bar tras pasar dos semanas internado por una complicación en su cuadro de coronavirus y se refirió a las denuncias de infidelidad que hizo ayer su esposa desde hace 27 años, Verónica Soldato.

Este lunes, el conductor de la Jaula de la Moda volvió a ocupar su silla en el programa de América luego de vencer al Covid-19 y tuvo que abordar el escándalo que se desató horas antes, cuando su mujer anunció la separación debido a varias infidelidades por parte del ex modelo.

“Yo nunca hablé de mi vida privada. Hay una situación compleja, podríamos llegar a decir. Pero yo no pienso hablar ni acá ni en ningún lado”, dijo Cabak, en un intento por evadir el tema.

“No puedo decir absolutamente nada sobre lo que trascendió. Vengo de una internación en la que mi familia sufrió mucho”, explicó frente a Mariano Iúdica y el resto de los integrantes de la mesa de café.

Pese a la negativa por dar más detalles de la separación, el conductor reveló cómo se siente al respecto. “Lo lamento realmente tanto por mi mujer como por los chicos. Soy de la idea de que esas situaciones se resuelven lejos de los medios”, sostuvo. Luego, agregó: “Pienso hacer un solo comentario. Puede haber gente que no me crea en lo absoluto. Esta es una situación muy incómoda. Lamento profundamente que mi familia la esté pasando mal por dimes y diretes“.

Más temprano, Soldato le confirmó a Ángel De Brito que estaba separada de Cabak. "El escándalo fue anoche, me lo contó ella. Encontró más de una infidelidad en WhatsApp. Parece que él le quiso mostrar algo en su teléfono, ella vio algo raro, empezó a ver y encontró chats con otras mujeres, incluso en una que pedía un hotel para irse con una fotógrafa", lanzó De Brito en Los Ángeles de la Mañana.

“Estoy destrozada”, contó el periodista que le dijo la madre de los hijos del ex modelo, Ian (18) y los mellizos Chloé y Alan (15), luego de haber encontrado mensajes que probarían el engaño en el celular de su marido durante la noche del domingo. Y agregó: “Está abrumada. Me dijo que no sabe cómo va a seguir porque no se lo esperaba ni ahí”.

La internación por Covid-19

Antes de referirse a su separación, Cabak relató como se sintió después de obtener el alta de Covid-19. “No puedo dejar de agradecerle a toda la clínica (Zabala). Yo recién tuve noción de la gravedad de lo que tuve cuando salí. Nunca tuve miedo, nunca sentí ningún tipo de dolor”, comenzó diciendo sobre su estadía en el sanatorio. “Durante cuatro días me bañaban en la cama. Mido 1.90, piso 100 kilos y no sé cómo hacían para bañarme”, recordó.

“Estuve siete días en terapia intensiva por una cuestión que necesitaba asistencia respiratoria. Nunca tuve miedo, estaba muy tranquilo mentalmente. Una sola noche me sentía muy mal porque había subido mucho la temperatura”, relató Cabak.

El conductor compartió una imagen de su primera caminata tras recuperarse de coronavirus en Instagram.

Después, el conductor habló del inicio de la enfermedad: “Empecé a sentir mucho dolor físico y chuchos de frío. Por precaución, me aislé de mi familia. Al día siguiente me fui a hisopar, me dio positivo y avisé a la gente que tenía que avisar. Así una semana, con una fiebre que no bajaba de 37,5″, contó. Y dijo que, recién cuando estaba transitando el octavo o noveno día de la enfermedad, se empezó a complicar su cuadro, por lo que le hicieron una tomografía y descubrieron la neumonía.

“Yo nunca había estado internado. Y lo más extraño es nunca saber cuándo va a terminar”, aseguró Horacio.