Nacido en San Miguel, fue el mejor promedio de su grupo de submarinistas, se tendría que haber casado el 7 de diciembre de 2017, pero él junto a sus compañeros desaparecieron el 15 de noviembre luego de haber partido desde el puerto de Ushuaia hacia la Base Naval Mar del Plata, sin dejar rastros. Un año después, los familiares y el pueblo argentino recibieron la peor noticia: el submarino había sido hallado en el fondo del mar. Al cumplirse el segundo aniversario de esta tragedia, Luis Niz, junto a otros 43 tripulantes, son recordados y pasarán a la historia como "los 44 héroes del A.R.A San Juan".

Desde entonces, "todos los días son tristes", manifestó Luis Niz, papá del cabo primero, en diálogo con cronica.com.ar. "Todos los dias lloro, no delante de mi familia. Mientras estoy trabajando, me acuerdo de mi hijo, cuando jugábamos a la pelota y me decía 'papá, no corras tanto te va a hacer mal'. Él me cuidaba", relató Niz.

Luis y la cabo primero música, Alejandra Morales, iban a casarse ese mismo año.

Pero, además de la pérdida de un ser querido, lo que más le duele a estos papás es que en este momento "la investigación no avanza", manifestó el hombre.

Una de las querellas amplió este lunes su denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para que se defina el apartamiento de Marta Yáñez, la jueza que está a cargo de la investigación para esclarecer el hecho.

"Queremos justicia, para que nunca más pase y los responsables vayan presos. A los chicos hay que cuidarlos, no hay que mandarlos a la muerte como lo hicieron. Ese submarino no tenía que salir. Seguimos firmes y queremos la verdad. No vamos a bajar los brazos", aseguró Luis.

A Luis le gustaría qu su hijo y sus compañeros "siempre sean recordados como grandes hombres".

Este viernes la Armada Argentina realizará un acto en Mar del Plata y entregará a los familiares de los tripulantes una condecoración “Al Honor Militar”. "Vamos a llenar el lugar de banderas", indicó el papá de Luis y contó que se las "trajeron de todos lados, como José C. Paz, Moreno y dos de Ushuaia. Esto me pone bien y me da aliento". Además, están ilusionados porque "nos vamos a encontrar todos los familiares de los héroes", explicó.

La ceremonia va a ser en la Base Naval Mar del Plata y si bien allegados de los marinos señalaron que, tal como ocurrió al cumplirse el primer aniversario, está prevista la presencia del presidente Mauricio Macri, fuentes oficiales aseguraron que su asistencia no está confirmada.

"Si va el presidente, lamentablemente le voy a decir, con respeto, todo lo que pienso y en la cara. Porque jamás pude hablar con él", dijo el hombre.

A Luis le gustaría que tanto su hijo como sus compañeros, "siempre sean recordados como grandes hombres, como lo mejor de nuestra armada. Igualmente, así lo hacen. Durante este tiempo les brindaron homenajes en todos los puntos del país". Para él, lo mas hermoso y destacable es que "todo el pueblo argentino estuvo atento y quieren saber lo que pasó". Este papá diariamente recorre las calles trabajando y siempre se encuentra con una sorpresa: "la otra vez vi pintado un mural grande del submarino en una pared, eso me pone bien".

Todos los días habla con la mamá de Luis, lo recuerdan, y el apoyo entre los familiares de los otros 43 tripulantes es muy importante. "Siempre nos estamos hablando, nos contamos 'hoy me siento mal' y tratamos de levantarnos el ánimo, de charlarlo. Y es que si uno no habla se viene abajo, y así seguimos para adelante", menciono Niz.

Su hijo, el cabo primero, "siempre tenía una sonrisa", rememora. Dos años después, "sigue estando presente en mi mente. No vamos a bajar los brazos hasta saber la verdad".