Por Matías Resano

mresano@cronica.com.ar

Conmoción y misterio en la localidad bonaerense de Villa Rosa, escenario de sucesivos y macabros hallazgos de restos de animales envenenados. La matanza de mascotas comenzó durante una entradera a una vivienda, pero continuó en los días posteriores. Por lo tanto, sus dueños vinculan el atraco con las muertes de sus canes y gatos, sospechando que semejante accionar es parte de un modus operandi para irrumpir, con fines de robo, en sus residencias.

En consecuencia, la Dirección de Zoonosis local y las autoridades judiciales investigan las causas y las sustancias mediante las cuales murieron decenas de animales. En las primeras horas de ayer, una mujer encontró en el jardín de su propiedad a su perro sin signos vitales, y a sus pocos metros, restos de carne picada, que al parecer ingirió minutos antes de su deceso.