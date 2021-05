Crece la preocupación entre los especialistas en materia de Covid tras las cifras en ascenso de las últimas jornadas. El médico infectólogo Javier Farina, quien forma parte del comité de expertos que asesora al Gobierno nacional, pidió este miércoles "endurecer las medidas restrictivas para que todos puedan tener la atención que necesitan" y criticó lo que ocurre en estudios de televisión y con el futbol por brindar un mensaje "como si no pasara nada" frente a la gravedad de la segunda ola de coronavirus.



"Si pensamos en términos de disminuir el impacto en la salud de los argentinos y que todos puedan tener la atención que necesitan, hay que endurecer las medidas restrictivas", afirmó Farina, quien es jefe de Servicio de Infectología en el Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta, de la localidad bonaerense de Cañuelas.



El especialista remarcó la "necesidad de mantener los cuidados" ante "la cuarta suba de contagios desde el mes de enero" y coincidió con otras opiniones médicas sobre la "alta tensión del sistema sanitario ya generalizada en varias regiones, no solo en AMBA".

Luis Farina, el infectólogo que asesora al Gobierno en materia de Covid.

"Algo que todos tenemos que entender es que a más casos diagnosticados, más casos activos y mayor es la chance de que esto se disemine; si no se corta con medidas y actitud de la sociedad, no se acaba, porque una persona puede contagiar a 1 o a 20, depende de la actividad que haga", explicó Farina en diálogo con radio universidad de La Plata.



En ese sentido, aseguró que las decisiones políticas sobre restricciones para mitigar los contagios tienen impacto social, económico y en la salud, y dijo que "todos tienen que ser tenidos en cuenta por las medidas", pero advirtió que "las más efectivas son las que se cumplen".

.

"Nuestro mensaje es desde el punto de vista sanitario y la situación es critica y no estamos lejos de un colapso sanitario", afirmó. Respecto a lo que ocurre en programas de televisión y con el fútbol, Farina evaluó que se trata de "dos instancias que podrían colaborar para comunicar pero, en este momento, no lo están haciendo".



"La gente se está muriendo, los jóvenes fallecen sin patologías, se están internando en terapia intensiva pero luego ves en la pantalla y parece que allí afuera no pasa nada", dijo el médico. Aunque negó que el regreso a la Fase 1 sea "la única herramienta" para contener el aumento exponencial de casos, aseguró que "serviría" y dijo que le "da pena que no pase aún".