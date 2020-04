Una lamentable situación se vivió en la localidad santiagueña de Selva, donde el intendente local entregó bolsas de arroz con gorgojos a la población que lleva adelante la cuarentena obligatoria, y se burló cuando se quejaron: "Les hace bien para el cáncer".

Una mujer accedió a uno de los bolsones alimentarios que se entregaron como ayuda en tiempos de coronavirus. La mujer quiso abrir la bolsa de arroz y se encontró con que el alimento estaba repleto de gorgojos, por lo que se quejó ante quienes le habían realizado el envío.

Las bolsas de la discordia (Gentileza Diario Federal).

Para comprobar el mal estado de la comida, la mujer envió un video de la prueba a su referente vecinal, quien fue transmitiéndolo hasta que llegó al intendente Enrique Bertolino.

La respuesta del intendente generó mucha ira entre las personas que aguardaban la ayuda por parte del municipio. En un audio que envió por Whatsapp y que terminó viralizándose por la sorna con la que se refirió a la ayuda, Bertolino le echó la culpa al Gobierno provincial y además se quejó de que mostraran las imágenes.

"No me parece que sea bueno mostrar esas imágenes, me parece que hay que tener una onda más positiva. Es el único de mil que se repartieron en dos entregas", se escucha decir al hombre.

El funcionario de Selva continúa diciendo: "Eso vino hace dos días y lo repartimos, ya está. Siempre pasa que comprados de algún negocio vienen con gorgojos, se los pueden sacar. El que no lo consuma decile que lo devuelva y vas a ver que a algún otro no le va a importar. Les hace bien para el cáncer".