Desde hace una semana que la familia de Lionel Fabián Vergara (28) no sabe donde está. Su mamá, Mónica, informó a Crónica HD que sospechaba que su hijo se fue por una pelea que tuvo con la ex pareja de su novia; mientras que su hermana, Tamara, apuntó al hecho de que su hermano estuviera desempleado. "Estaba pasando por situaciones bastantes feas, la falta de trabajo fue la gota que rebalsó el vaso", indicó.

Vergara vive en el barrio de San Cayetano de la localidad bonaerense de Campana y el pasado miércoles, salió desde allí hacia el barrio porteño de Retiro, donde iba a participar de una capacitación laboral, según le contó a su pareja Jésica.

Una semana atrás, había peleado con el ex de su novia. Esa persona le dio "una golpiza" al joven, lo que podría haber motivo que se fuera, consideró Mónica a Crónica HD. "Desconocíamos que haya discutido con ese hombre, que se llama Rafael González. Él se presentó, declaró y le hicieron un rastrillaje en la casa pero no había nada", explicó la mujer.

"No sé si realmente sería el motivo por el que se fue, pero es uno de los que pienso. Otro es que estaba sin trabajo, hace un mes que estaba yendo y viniendo a Retiro, dijo que tenía una entrevista, que hizo un curso, pero se descartó todo eso porque no hay registro de él", agregó Mónica.

Tanto la mamá como Tamara coincidieron en que Vergara estuvo "raro" en el último tiempo, aunque "entusiasmado" por un trabajo en que lo llamaron de una empresa y el embarazo de dos meses en que estaba transitando su novia.

"Mi hermano estaba pasando situaciones bastantes feas, creo que la falta de trabajo fue la gota que rebalsó el vaso", concluyó la hermana.

.

Vergara mide 1,73 metros, es de contextura delgada, ojos marrones, cabello corto y tatuajes en las muñecas; vestía jean negro, zapatillas azules y remera rosada con negro y llevaba una mochila azul.

Poseía una tarjeta SUBE, la cual no está registrada a su nombre y no llevaba ropa extra, según relató su hermana, que también dijo que no portaba su celular.

En caso de poder aportar información sobre su paradero puede hacerse a los teléfonos familiares: 03487-640-098 y el 011-3071-3204.