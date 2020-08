Una joven de 35 años, enferma de cáncer, falleció en un hospital de Córdoba sin poder despedirse de su padre, quien había viajado desde Neuquén hasta ese centro médico pero no pudo entrar por no presentar un hisopado negativo de COVID-19.

Solange Musse falleció este viernes durante la madrugada en el Sanatorio Allende de la capital cordobesa. Días atrás, su padre Pablo viajó desde Neuquén y en el puesto de control sanitario de Huinca Renancó, situado en el límite sur de la provincia de Córdoba, le comunicaron que los resultados de sus pruebas de coronavirus eran "dudosos" y que, por lo tanto, no podría seguir el viaje sin presentar un certificado con el hisopado negativo.

"Tengo todos los permisos. Tengo el resultado del hisopado, tanto que me rompieron las pelotas con el COVID ese de mierda. Me lo hice el lunes y me dio negativo. Estos hijos de puta no me dejaron pasar para ver a mi hija. Esto no va a quedar así", manifestó el hombre, envuelto en bronca y dolor. Según aseguró, presentó la documentación correspondiente, incluído el pedido de circulación especial.

Por su lado, Solange, al enterarse que no podía ver a su padre, escribió una carta en la que escribió: "Ansiaba ver a mi tía y a mi papá. Estoy muy triste por todo lo que les hicieron. Los trataron como si fuesen delincuentes. Espero que esto que le pasó a mi familia no le suceda a nadie más. Acuérdense, hasta mi último suspiro tengo mis derechos”.

La carta que escribió Solange Musse antes de morir.

En tanto, desde la Provincia indicaron que los resultados de los test son “positivos o negativos” y que en el caso de Musse, los resultados fueron positivos. “El protocolo indica que no se puede ingresar sin el hisopado. Se flexibilizó la medida al realizarse el test rápido acordando que si daba negativo se lo dejaba ingresar”, indicó en ese momento una alta fuente provincial a Diario La Voz. El caso quedó en análisis del COE.

Solange no veía a su padre desde el inicio de la pandemia y, en los últimos días, su estado de salud había empeorado. Este viernes, durante las primeras horas del día, Pablo confirmó la muerte de su hija a La Voz de Córdoba y aseguró que el pasado lunes 17 se realizó el hisopado: “Quiero informarles a las autoridades que el resultado del hisopado dio negativo y no pude ver a mi hija”.