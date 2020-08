El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, se reunió a través de una videoconferencia, con Claudio Ambrosini, titular de Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), para avanzar con el Plan de Desarrollo Estratégico de Conectividad en La Matanza, que tiene como objetivo potenciar el alcance de las redes de telefonía celular y fibra óptica y ampliar la conexión WiFi.



Según el intendente, se trató de una reunión “muy importante” donde se apuntó a trabajar para borrar la brecha digital que existe todavía en algunas zonas y sectores del municipio, sobre todo la relacionada a los niños y adolescentes que precisan mejorar la situación de acceso a herramientas educativas digitales en el marco de la pandemia y la suspensión de clases presenciales.



Como explicó tras la reunión el propio Espinoza, “todavía hay sectores del distrito donde no llegamos bien con la conectividad. Precisamos lograr que haya buena señal en los celulares e internet sin problemas, por lo tanto, los chicos tienen una brecha en ese sentido, potenciada por la pandemia”.



“En La Matanza estamos teniendo una gran inversión en educación, y durante la pandemia hemos entregado más de un millón de manuales para chicos de jardín de infantes, primaria y secundaria, pero también trabajamos todos los días para reducir la brecha tecnológica para que todos nuestros estudiantes puedan desarrollarse con las mismas oportunidades. En definitiva, estamos trabajando por la Argentina que viene, por la Argentina del futuro”, señaló el jefe comunal.



“A su vez -continuó-, generar la conectividad digital en todo el municipio será un salto hacia el futuro. Estamos trabajando desde todas las áreas para que La Matanza sea la ciudad de la innovación de acá a unos años, así que la reunión con el ENACOM terminó siendo, también, el apoyo del Gobierno Nacional a los sueños de más de dos millones cuatrocientos mil vecinos”.



En ese sentido, amplió que “uno de los puntos a desarrollar en este plan estratégico que tenemos de conectividad tiene que ver con desarrollar lo que se llama ciudades inteligentes y tener, por ejemplo, zonas de wi-fi gratis en los espacios públicos, como sucede en las grandes ciudades del mundo. Vamos hacia eso, a generar más servicios, a realizar una ciudad más amigable y actualizada con las nuevas tecnologías”.



Por último, Espinoza ponderó la importancia de no perder de vista las necesidades y urgencias de hoy, más allá del objetivo a futuro. “Hoy estamos pensando no solo en el futuro, sino también en el presente, por eso el desarrollo de la conectividad, en principio, primero se concentrará muy fuerte en todo lo que tiene que ver con el sistema educativo”, explicó.