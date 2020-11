En el marco del Plan Juana Manso y el programa Seguimos Educando de Conectar Igualdad, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, recibió al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, para hacer efectiva la entrega de 8323 netbooks que serán dadas a estudiantes de 4to año de 103 escuelas secundarias de gestión estatal. La entrega de material tecnológico tuvo lugar en la Escuela Secundaria n°131, de San Justo.



El intendente Fernando Espinoza y el ministro Nicolás Trotta también celebraron la firma del Convenio de fondos de COVID-19 para mejoras y refacciones de infraestructura en establecimientos educativos públicos de gestión estatal.

El convenio se enmarca en las políticas desplegadas por el Gobierno nacional frente a la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID- 19 y resulta del trabajo coordinado entre el Ministerio de Educación nacional, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires -en tanto responsable de la política educativa y de los establecimientos en la jurisdicción- y las autoridades municipales.



Fernando Espinoza destacó que “hoy es uno de esos días donde me siento muy feliz de ser intendente, porque volver a entregarle las netbooks a los chicos de las escuelas secundarias es empezar a construir la nueva Argentina que soñamos para todas, todes y todos”.



“Después de cuatro años -continuó el intendente-, podemos decir con muchísima alegría que nuestro ministro de Educación está haciendo realidad los sueños de más de 8000 alumnos de La Matanza. Nuestro distrito tiene 125 jardines de infantes, 209 escuelas primarias y 198 secundarias (de las cuales 14 son técnicas) de gestión estatal. Tiene más escuelas que la provincia de Mendoza y vamos a construir más. Dimos vuelta la página de la historia con esa Argentina que era para unos pocos, donde gobernaban aquellos que no creían en la escuela pública y que no creían que los hijos de los trabajadores podían llegar a la universidad. En La Matanza, gracias a la escuela pública, los hijos de los trabajadores llegan a la Universidad de La Matanza y se reciben de médicos, de ingenieros, de trabajadores sociales, etc”.



El ministro de Educación, en tanto, afirmó que: “Nos encontramos en un momento donde tenemos que seguir fortaleciendo la recuperación de la sociedad, pero también la capacidad de respuesta del Estado y eso es lo que hemos hecho en este año tan difícil para todos y todas. Los avances que tenemos que construir con el enorme esfuerzo de todos y todas los tenemos que consolidar a partir del compromiso social para que nunca más se desinvierta en educación, para que nunca más se le dé la espalda a los programas que implican ampliar la garantía del derecho a la educación”.



El Plan Juana Manso implica dotar a los establecimientos educativos de todos los niveles de educación obligatoria de gestión estatal con los mejores recursos tecnológicos para garantizar la plena implementación de la iniciativa y así ampliar su alcance.

Un objetivo absolutamente presente y permanentemente en un municipio como La Matanza que apenas semanas atrás, en reconocimiento a su esfuerzo y compromiso permanente con políticas concretas para que sus alumnas y alumnos tengan el mejor desarrollo, fue distinguida y declarada por la UNESCO como Ciudad del Aprendizaje, siendo una de las 57 en el mundo con esa distinción.



Fernando Espinoza también explicó que toda la comunidad educativa está “muy feliz por venir otra vez a esta hermosa escuela, la 131, porque fue un sueño colectivo de toda la comunidad educativa de que tenga un edificio propio y, después de los cuatro años de la noche negra neoliberal, es una muestra clara de que estamos haciendo realidad los sueños porque cuando los sueños son colectivos cambian la historia de una ciudad o de un barrio”.



Cerrando su discurso, el intendente aseguró que “en esta visita de Nicolás Trotta al distrito, puedo decir que gracias a nuestro presidente, a nuestra vicepresidenta y a nuestro ministro de Educación nacional, el año que viene lo que les prometí lo vamos a hacer realidad: vamos a abrir las puertas de la nueva universidad de González Catán para los chicos y chicas del centro y sur de La Matanza. Para que todas y todos, hayamos nacido en el hogar en que nacimos, tengamos igualdad de oportunidades en la vida. Eso es interpretar el sueño de construir un gran país y tenemos todo para hacerlo”.



“Como decía Mandela, la educación es el arma más poderosa que tenemos para cambiar el mundo, y estamos cambiando la Argentina gracias a Alberto, gracias a Cristina, gracias al ministro Nicolás Trotta”, concluyó.



La Escuela Secundaria n°131, donde tuvo lujar la entrega de material, tiene una vinculación muy especial con el Municipio, ya que no contaba con edificio propio hasta no hace mucho tiempo. Frente a esta situación, entre 2014 y 2019, durante los últimos dos años de la gestión anterior del mismo Fernando Espinoza y durante la de ahora vicegobernadora Verónica Magario al frente de Municipalidad, se construyeron tres dependencias, cinco aulas con amoblamiento completo y se finalizó la totalidad del edificio de la escuela con la incorporación de una entrada independiente, la fachada del edificio, la cocina y un laboratorio.



Además, se trabajó con la conformación de Centros de Estudiantes con quienes se llevan adelante diferentes iniciativas de conversatorios, talleres, murales con el fin de garantizar el derecho a la participación de las y los estudiantes.



Además del intendente Fernando Espinoza y el ministro Nicolás Trotta, participaron del evento de manera presencial: el secretario de Juventud de La Matanza , Franco Torales; la secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas de La Matanza; Silvia Gvirtz; la secretaria de Cultura y Educación de La Matanza, Silvia Francese; la directora de la Escuela anfitriona, Sandra Maceira; la presidenta del Consejo Escolar, Sabrina Arias y la jefa regional de Educación, María de los Angeles Sesana.



Asistieron también las directoras y directores de las Escuelas Secundarias N° 108 (G. de Laferrere), N° 77 (V. del Pino), N° 100 (G. Catán), N° 128 (G. de Laferrere), Nº 110 (La Tablada), N° 96 (I. Casanova), N° 131 (San Justo), N° 133 (R. Castillo), N° 61 (C. Evita) y N° 157 (Villa Celina) junto a un estudiante de las mismas. Participaron, de manera remota y virtual, 500 jóvenes de todas las Escuelas Secundarias de La Matanza.