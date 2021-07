Las pizzas y las empanadas serán los platos que protagonizarán la noche de cientos de miles de argentinos este martes 6 de julio. Y es que, a partir de las 19 (p.m), más de 600 locales gastronómicos a lo largo y ancho del país se prepararán para conquistar comensales con llamativas promociones y descuentos en el marco de la esperada "Noche de las Pizzas y Empanadas".

La jornada tiene como fin ayudar a subir el consumo en los distintos espacios gastronómicos, pizzerías de barrio y grandes cadenas del país.

Desde hace más de 20 años, con la popularización del sistema de delivery, estas comidas se convirtieron en el plato infalible en la mesa para zafar después de agotadoras jornadas de trabajo, para las reuniones familiares o con amigos, y para acompañar situaciones especiales, como el partido que jugará hoy la Selección Argentina contra Colombia por las semifinales de la Copa América.

Por este motivo, con la premisa de impulsar al castigado sector gastronómico en medio de la pandemia, el festejo que tradicionalmente se realiza en septiembre tendrá una edición especial de invierno, únicamente por este martes -aunque muchos locales intentarán extender los beneficios a lo largo de la semana-.

La jornada es impulsada anualmente por la Asociación de Propietarios de Pizzerías y casas de Empanadas (APPYCE) APPYCE, con el apoyo de BA Capital Gastronómica, contará con importantes descuentos en take away y delivery, promociones que van hasta el 50% de descuento.

Las promociones solamente aplicarán para delivery y take away, para evitar aglomeraciones de clientes adentro de los salones.

Para conocer cuáles son las pizzerías adheridas al festejo federal y qué promociones tienen a disposición, podés buscar tu ubicación en el mapa interactivo de "La Noche de la Pizza y Empanada" y clickear en las opciones disponibles.

¿Qué promociones de la Noche de la Pizza y Empanada en Ciudad de Buenos Aires y Provincia?

Pizzería "Banchero": El local ubicado en pleno centro porteño (Av. Corrientes 1300) ofrecerá todas las pizzas grandes al precio de las chicas.

Pizzería "La Americana": esta histórica cadena tiene promociona que, comprando una pizza grande, te llevás 2 empanadas de regalo; y con la compra de 1 docena de empanadas, 3 unidades de regalo. Sólo válido para retiro en el local de Av. Corrientes 1383.

Pizzería "Las Cuartertas": este ícono de la Avenida Corrientes al 838 tendrá 25% de descuento en pizzas grandes sólo válido para consumo en el local o take away.

En "La Farola" de Lomas de Zamora (Laprida 493), habrá 50% off en todas las pizzas y docena de empanadas toda la semana 30 off en pizzas solo take away.

"El Noble Wilde" (Av. Mitre 6564) la promoción es para compartir: comprás 18 empanadas y te regalan 6 más, mientras que para las pizzas, ofrecen que si comprás una de muzzarella, te regalan 6 empanadas por tan solo $990.