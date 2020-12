La ONG Mision-Ar realizó este martes el lanzamiento oficial de su fundación benéfica en el mítico estadio Luna Park, en el cual se mostraron los aportes realizados por la institución durante la pandemia de coronavirus. Con los protocolos dispuestos por el Gobierno nacional se realizó la apertura del evento que encabezada por su presidente, el cantautor santiagueño Iván Camaño, quien aseguró que la ONG tiene como objetivo "cambiar al mundo mediante numerosas iniciativas diseñadas para ayudar a los que más lo necesitan". El evento se llevó a cabo en el Luna Park. (Nahuel Ventura/Crónica) El evento, que se transmitió en vivo por Crónica HD y comenzó pasadas las 20, detalló a través de un video los objetivos de la ONG. Tras la introducción de los directivos que forman parte del proyecto, Camaño cantó la canción "Pongamos el hombro" y, minutos más tarde, le siguió otra chacarera donde resaltó el baile de Lorena Scioli y Fabián Ybarbas. "Acá hay una nueva institución, prolija y seria. Una nueva alternativa para aquellas personas que de una manera u otra están prisioneras psicológicamente, y son rehenes que no se pueden liberar por miedo", resaltó. Por su parte, licenciada Mercedes Casimiro, coordinadora nacional de la institución destacó que "en una situación muy difícil" la ONG tiene "la obligación de tener planificaciones a largo plazo para poder "sacar a nuestro país adelante", ya que tienen "todo para hacerlo" "Desde Mision-ar les queremos agradecer de todo corazón a quienes participan de la iniciativa. El trabajo genuino es la base fundamental para que nuestro país siga avanzando", consideró. . "Con esto venimos a transformar cada catástrofe y cada gran crisis en una oportunidad", dijo Camaño antes de comenzar el show."Acá hay una nueva institución, prolija y seria. Una nueva alternativa para aquellas personas que de una manera u otra están prisioneras psicológicamente, y son rehenes que no se pueden liberar por miedo", afirmó el presidente de la oganización durante el evento. En ese marco, Camaño afirmó que la institución estará "a disposición de de los intendentes, los gobernadores, del Presidente (Alberto Fernández), de todos, para unir a la Argentina". El presidente de la fundación ofreció un recital folclórico a los invitados del evento. (Nahuel Ventura/Crónica) "Quiero decirle a toda la gente que eliminen el miedo y salgan adelante, que siempre hay oportunidad. Aquí hay una institución prolija, seria, una nueva alternativa para aquellas personas que están prisioneras psicológicamente y son rehenes de muchísimas cuestiones y no se quieren liberar por miedo", enfatizó. En esa línea, Carla Echichure Castro, directora de relaciones institucionales, señaló: "Todos los días ponemos esfuerzo y mucha lucha para que los más vulnerables de todo el país a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio puedan llevar un plato de comida y comer en familia". . En tanto Libertad Dantas, directora nacional de Legal y Técnica, explicó: "La misión de Mision-ar es proponerles una unión social donde no haya una división de clases, donde podamos encontrarnos todos unidos y empujando para un país que tiene todo para salir adelante. Mision-ar es una asociación civil sin fines de lucro ni banderías políticas". La ONG Misión-Ar inauguró su fundación benéfica con un evento en el Luna Park (Nahuel Ventura/Crónica) Asimismo, el secretario Nicolás Glinatsis pidió: "Se necesita de todos ustedes, la solidaridad, la comprensión, hay que unirnos para poder sacar este país adelante". También Osvaldo Barreñada, director de la Tercera Edad, hizo uso de la palabra y agradeció a los presentes por su convocatoria. Por otra parte, entre los famosos que se hicieron presentes destacaron el ex boxeador Juan Martín "Látigo" Coggi y el actor y ex senador nacional Nito Artaza, quien aseguró que está "orgulloso de formar parte por la colaboración que va a hacer Mision-ar a toda la humanidad y a toda la Argentina".