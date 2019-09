El lenguaje inclusivo pide pista en las distintas universidades del país mientras las autoridades de los distintos establecimientos educativos aceptan o no ponerlo en práctica. En algunos casos lo aplican sin problema, en otros lo rechazan o lo adoptan aunque con reparos.

Este último caso es el que ocurre en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) donde las autoridades comenzaron a recomendar la utilización del mismo aunque con formas que se incluyan en las normas del castellano y sin el reemplazo de letras que indiquen género por el "@" o la "x".

La decana de la Facultad de Letras, Elena Pérez, aclaró que la UNC no aprobó sino que recomienda "a las facultades y colegios que empiecen a usar algunas sugerencias puntuales". La docente advirtió, en diálogo con la radio Cadena 3, que "el tema del lenguaje inclusivo se está identificando solamente con el uso de signos que no están en el sistema".

"En el caso de las recomendaciones que hemos hecho, se trata siempre de formas que están dentro de la lengua castellana, en este caso del argentino", añadió y ejemplificó: "en vez de decir el hombre, se puede hacer referencia al ser humano como la humanidad".

"Hay muchas formas de no usar siempre el universal masculino y que pueden ser reemplazadas por formas que están en uso dentro de la lengua sin caer en el uso de la e, x u arroba (@), que no hemos recomendado", explicó. Pérez agregó además que la universidad no aprueba "formas de hablar", porque carece de "competencia sobre la lengua".

"Recomendamos a aquellas personas que estén pensando cómo ser mas inclusivas, a lo mejor pensando de qué otra forma se puede abarcar a todos los niños y niñas sin necesidad de duplicar todo el tiempo los sustantivos en masculino y femenino", sostuvo.

En este caso puntual, la facultativa reveló que no piensan en la inclusión solo en la cuestión de género, sino también, por ejemplo, en la discapacidad."Un ejemplo de lenguaje inclusivo sería decir que es una persona con discapacidad, y no decir que es un discapacitado", sostuvo. Para ponerlo en práctica, en tanto, adelantó que se confeccionará un manual de estilo.

El lenguaje inclusivo fue aprobado hasta el momento por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en Chubut; la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, entre otras instituciones.