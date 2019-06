"Fuentes del gobierno de Mauricio Macri expresaron que derogarían la ley que reconoce el derecho a personas con discapacidad de acceder a una atención integral", manifestó preocupado el padre Pablo Molero. Tras los indignantes rumores, el cura decidió tomar cartas en el asunto y le escribió una conmovedora carta al presidente exigiendo que aclare la situación.

Molero confió a Crónica que la vice presidenta Gabriela Michetti aseguró a las autoridades de una institución que, si el gobierno de Macri es reelecto, derogarían la ley 24.901, que asegura el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad.

Tras recibir esta información, manifestó preocupado: "Me contacté con la dueña de la institución con la que habló Michetti y me confirmó los dichos. La misma vice presidenta dijo que iban a derogar la ley porque era del año 90 y argumentó que 'se votó en un contexto diferente de la Argentina'. Sin embargo, no hicieron nuevas propuestas. Ante esto, decidí preguntarle al presidente qué tiene pensado para el futuro de los discapacitados. No sería la primera vez que quieren dar de baja la ley, muchas veces lo intentaron pero no pudieron porque es un tema muy sensible".

Ante la información, Molero difundió la siguiente carta:

"Señor Mauricio Macri, Candidato a Presidente de la Nación. La ley 24.901 reconoció y universalizó el derecho de las personas con discapacidad de acceder a una atención integral.

Gracias a ellas miles han recibido y reciben, no sin lucha, atención temprana, estimulación, rehabilitación, educación, alojamiento, capacitación y acompañamiento laboral, inclusión educativa, medicamentos, apoyos diversos (sillas de ruedas, audífonos, etc.), acompañamiento, etc.



Gracias a ella las personas con discapacidad dejaron de rogar a un directivo de su obra social para recibir como excepción lo que necesitaban, a algún funcionario o legislador para conseguir un subsidio, a alguien con posibilidades económicas que lo apadrinara o directamente salir a mendigar ayuda.



Si bien esto aún sucede por diversos motivos, que no es momento de tratar, le solicito que aclare a la sociedad la postura del partido que Ud. representa con respecto al futuro de esta ley. Se lo planteo porque miembros de su gobierno han expresado en visitas realizadas a instituciones que si son reelegidos van a derogar esta ley.



Basado en estas expresiones, le pido que manifieste a la población cuál es su postura y la de su partido con respecto a los derechos que esta ley promueve y si tienen pensado un instrumento superador se diga en qué consiste el mismo. Espero su respuesta.

En diálogo con Crónica agregó: "Hoy, a nivel de instituciones y hogares, hay casi 100 mil personas con discapacidad, sin contar a las que reciben aparatología, medicación, sillas de ruedas, audífonos, etc...Esta gente recibe atención gracias a esta ley".

Además, explicó: "La ley cambió totalmente la atención a las personas con discapacidad, significa mucho al día de hoy. Aunque no se cumple como debería y presenta dificultades, cambia la vida de mucha gente que deben afrontar tratamientos a lo largo de sus vidas. Antes, dependías de la buena voluntad de alguien. No queremos volver a eso. Creo que es un tema de ajustes pero, estas cosas se tienen que revisar, estamos hablando de una ley que reconoce derechos. Antes de derogar algo, deberían proponer otra cosa".



Al final, sentenció: "Solo quiero que el presidente salga a explicar qué va a hacer con esta ley porque es el único que puede traer claridad sobre este tema. Necesitamos que diga en su programa político si es verdad que le va a sacar los derechos a miles de discapacitados".