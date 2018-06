Por Florencia Golender

Los números son elocuentes. A pesar de que las campañas de concientización se incrementan año tras año, las estadísticas continúan generando una gran preocupación en la sociedad. Un estudio realizado en la provincia de Buenos Aires reveló que el 20 por ciento de las mujeres de entre 15 y 29 años utilizó al menos una vez las pastillas del día después para evitar la concepción.

La misma encuesta, solicitada por la gobernadora María Eugenia Vidal y realizada sobre 2.766 jóvenes, sostuvo que un 63 por ciento de esta población usa métodos antinconceptivos de forma regular y un 31 por ciento lo hace de modo ocasional. Estas cifras dejan muchas aristas para analizar a la hora de intentar comprender los motivos de los embarazos no deseados, que representan un 15 por ciento del total de los nacimientos que registran todos los años.

Es decir, unas 30.000 chicas de entre 15 y 18 años se convierten en madres sin haberlo planificado. Al respecto, la doctora Stella Lancuba (MN 62939), vicepresidente de la Sociedad Argentina de Medina Reproductiva y Directora del Centro de Investigaciones en Medicina Reproductiva sostuvo, en diálogo con este medio, que "la pastilla del día después es un método de anticoncepción de emergencia. Lo que se busca es un cuidado responsable y usar un método más seguro, que son aquellos que tienen más de 98 por ciento de efectividad".

En relación a las numerosas campañas de concientización realizadas entre la población adolescente, la especialista explicó que "el problema es que la información llega correctamente pero los chicos no la aplican. Hay un alto porcentaje que creen que no les va a pasar nada. Que no van a tener que enfrentar un embarazo no deseado. Es como una sensación de omnipotencia: A mí no me va a pasar. Esto tiene que ver con la personalidad propia del adolescente".

Además, la doctora Lancuba hizo especial énfasis en la necesidad de cambiar los hábitos para que estas campañas, "que se han agotado" a pesar de que "el Estado se ha involucrado", comiencen a surtir efectos. "La educación sexual fracasa porque es un tema que no se habla entre padres e hijos, es algo tabú. Hay que concientizar a los padres. Tiene que ser un cambio generacional", sostuvo.

Entonces, señaló la mujer, "hay que hacer campañas desde otro lugar y buscar diferentes estrategias" porque "no creo que se eduque con una clase en un colegio, es importante también el mensaje de los padres. Es una de las responsabilidades de la crianza". Y define esta situación como "un problema cultural".

Métodos anticonceptivos

La especialista en medicina reproductiva aclaró que "los más indicados son los métodos de barrera que evitan la transmisión de enfermedades, las pastillas antinconceptivas o implantes". Asmimismo, advirtió que el dispositivo intrauterino, conocido como el DIU, "no se recomienda cuando la mujer aún no ha tenido hijos. No tenemos este método como primera línea".

A pesar de las campañas que se realizan en la Provincia de Buenos Aires sobre los métodos anticonceptivos, los números difundidos recientemente indican que todavía hay una falla, dado que hoy las adolescentes buscan la pastilla del día después para evitar la concepción.