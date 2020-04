Por Ana Breccia

En un escenario de cuarentena, cientos de personas a diario publican en sus redes sociales videos parodiando situaciones cotidianas de la vida. Este jueves, la filmación que reveló La Opinión Austral, de una docente que "responde" las consultas de las "mamis", desató cientos de comentarios negativos.

La protagonista, Daniella Catelli, aclaró a cronica.com.ar que su intención nunca fue hablarle a los chicos ni a las familias porque ahora no está cumpliendo su cargo ya que está de licencia: "Fue desde el humor y el arte. Es algo que sana y que lo hice para hacer reír y divertir", apuntó.

La publicación generó revuelo en la comunidad educativa de la escuela Inmaculada Concepción de Lomas de Zamora donde Daniella se desempeñaba como maestra hasta febrero de este año: lo que muchos no sabían es que ella fue operada de cáncer de mama en el verano y no sigue dando clases porque está cumpliendo con su tratamiento.

"Hago teatro y es común para mi hacer videos. Incluso todos en el colegio lo saben", aseguró. Cada vez que tiene una presentación, "mis compañeras siempre van a verme y este video fue uno más de tantos que andan dando vueltas y, siendo docente, sé lo por lo que están pasando", reveló a este medio.

Catelli tiene 4 hijos con los que vive sola y una larga trayectoria en el colegio. La actriz aseguró que "nació para ser docente" y otra de las cosas que ama hacer y no cambiaría por nada es "actuar". "Amo mucho al colegio, pasé por situaciones muy difíciles y ellos siempre estuvieron conmigo", insistió.

.

La mujer de 50 años fue sometida a una operación oncológica en febrero de este año y ahora está fuera de su cargo recuperándose, mientras tanto aprovecha e interpreta personajes frente a una cámara para afrontar la cuarentena: "No soy maestra, no tengo chicos a cargo, no estoy trabajando en casa ni haciendo videos virtuales porque justamente estoy de licencia. Hice otro tipo de filmaciones y soy divertida, trato de tomar hasta las peores cosas con humor. Siempre y cuando no lastime al otro", aseguró.

Y agregó: "La energía la tengo que poner en otra cosa, porque esta semana voy a tener los resultados de mis estudios y no tengo que perder el eje".

Ni bien Daniella notó que su publicación comenzó a tener repercusiones negativas, decidió eliminarlo de su cuenta. "Lo primero que hice fue pedir disculpas. En el video me estoy ridiculizando yo misma, muchos lo interpretaron como si no fuera una actriz. No hubo ninguna mala intención, sino todo lo contrario", reveló.

Por otro lado, sintió el apoyo de muchas familias de sus alumnos y conocidos que la acompañan: "Con este momento que estoy atravesando me sorprende lo querida que soy. Un montón de familias me están llamando", cerró.

Su descargo en las redes sociales