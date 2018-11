"No recuerdo bien en qué momento de mi vida dejé de mirar vidrieras. Dejé de enamorarme de los vestidos que veía porque aprendí que jamás me iban a entrar". Con esta frase, la deportista olímpica Jennifer Dahlgren volvió a poner en agenda la ley nacional de talles, cuya inexistencia afecta a gran parte de la sociedad.

Desde AnyBody Argentina, quizás la ONG del país más activa en la lucha para la que se dicte una ley nacional de talles, explicaron que actualmente las leyes están implementadas por los gobiernos provinciales y municipales, por lo que la norma cambia según la provincia y ciudad, "haciéndolo difícil tanto para los consumidores como para las marcas de indumentaria en sí".

Mientras tanto, el Senado comenzó a tratar esta semana un proyecto de Ley Nacional de Talles que apunta a garantizar en el país la disponibilidad de todas las medidas de prendas en los comercios y que sean las mismas para todas las marcas. Este nuevo proyecto surge de una reunión de las comisiones de Industria y Comercio y de Derechos y Garantías, en la cual se discutieron varias propuestas con la intensión de unificarlas en una única iniciativa que permita, además de garantizar la disponibilidad, normalizar los talles para que sean los mismos en todas las marcas.

"Aunque AnyBody Argentina apoya el cumplimiento de las leyes individuales provinciales y municipales, entendemos que es casi imposible que una marca nacional o internacional pueda cumplir con todas las leyes distintas en el país. Por eso, no nos centramos mucho en el cumplimiento de las leyes de talles y hacemos activismo que promueve una Ley Nacional de Talles. Elegimos celebrar las marcas de indumentaria que ofrecen o quieren ofrecer un amplio rango de talles a su público", destacaron desde la entidad no gubernamental.

Asimismo, remarcaron la importancia de la creación de una norma basada en los aspectos antropométricos actuales de los cuerpos argentinos, ya que muchas leyes de talles están usando medidas de otros países para su desarrollo. En representación de la ONG, la canadiense Sharon Haywood presentó un informe en el que cuestionó la "presión" de la industria para que las personas encajen con una imagen estandarizada de la belleza, a la vez que aseguró que "en Argentina hay una capa extra de presión para entrar" en esa imagen.

El Senado avanzó en 2013 con un proyecto de ley que nunca se trató en la Cámara de Diputados, por lo que el tema se cayó y, hasta el momento, existen normativas en las provincias de Buenos Aries, Santa Fe, Santa Cruz, Corrientes, Entre Ríos y Mendoza, entre otras.

Entre la bronca y la impotencia

Jennifer Dahlgren, deportista olímpica en lanzamiento de martillo, expresó su tristeza y su bronca por no encontrar talle a través de las redes sociales y el mensaje se viralizó rápidamente, generando la desazón de muchísimos otros usuarios que padecen la misma problemática.

“Mis 120-100-115 están nuevamente fuera de límites. Y yo termino frustrada con todo, llorando en mi auto”, escribió la representante en su cuenta de Twitter. Entre los miles de comentarios solidarios que recibió, se destacó el de Santiago Artemis, el modisto millennial que viste a las estrellas pop como Katy Perry, Britney Spears y Lali Espósito, entre otras figuras.

“YO TE VISTO TESORA !!!!! Para cuándo es la fecha?”, posteó el modisto, quien se ofreció a hacerle un traje a medida. “Amo mi espalda, amo mis piernas como también mis partes blandas. Fue un día frustrante... Y me afectó como hace mucho no me pasaba. A seguir creciendo, aceptando y soltando. Gracias por todo el apoyo”, agregó la deportista en su cuenta tras la viralización del mensaje.