Por Francisco Nutti

@FranNutti

Adoptar un cerdo como mascota puede ser una costumbre común en las zonas rurales, pero es extraño verlo en un monoambiente de la ciudad de Buenos Aires. En los últimos tiempos, se volvieron tendencia en Estados Unidos y llegaron a la Argentina como una propuesta para las personas que aman a estos animales.



"Acabo de ver a un tipo paseando un chancho por Capital”, expresó Juan Ignacio, en su cuenta de la red social Twitter. En la publicación, que superó los 26.000 me gusta y más de 500 comentarios, se puede observar a un cerdito pequeño caminar atado a una correa por las calles porteñas.

Como ese caso, hay muchos. “Es posible adoptarlos como mascotas como cualquier animal doméstico, siempre y cuando sus dueños estén atentos a cumplir las necesidades del nuevo integrante y en primer lugar que no se lo humanice. Esto es muy frecuente y puede traer problemas de comportamiento. Cuando reciben una buena educación y límites claros son muy inteligentes y cariñosos, sobre todo disfrutan mucho de la compañía”, dijo en diálogo con cronica.com.ar la veterinaria Sofía Dominissini, quien destacó que “si bien conozco a muchos que pasan tiempo con perros y gatos, con los canes, dependiendo el comportamiento, pueden no llegar a adaptarse nunca”.

Los tiernos animalitos son furor como mascotas.

Por último, aconsejó a quienes no tienen un lugar extenso para criarlo: “De no tener un espacio con barro, puede que haya que cuidar su piel con productos dermatológicos para evitar que se seque”.

Dos historias, el mismo amor

“Pochi llegó a casa con 20 días, ya está por cumplir un año. Era naranja, chiquita y con ojos verdes. Yo no planeaba tener un chancho como mascota, ni lo imaginé. Fui a cenar a la casa de un amigo, que tiene un criadero, y me dijo ‘mirá lo que tengo para vos’ y me volví a casa con él”, contó Julieta, quien además de tener cuatro gatos y un perro, convive con una chancha de un año, en su departamento de Parque Saavedra. Su espacio es amplio y tiene un patio de 4 por 4.

"Puse unas alfombras en el piso para que ella pudiera caminar mejor y no se le resbalaran tanto las patas. El tacho de basura lo tengo elevado. Y no hay cosas a mano que ella pueda romper o levantar con el hocico”, detalló la mujer, que también reside junto a sus hijos.

En la misma sintonía, Lucas, de 27 años, convive con el lechón y su mamá en un departamento ubicado en Belgrano. “Caminamos y la gente lo mira, le saca fotos, lo confunde con un perro, lo reconoce como un chancho y le dicen que es divino”, señaló el propietario de esta particular mascota, quien precisó: “Si te choca con el hocico quiere decir que te está haciendo una demostración de cariño”.

La adopción de cerdos como mascotas se volvió tendencia en Estados Unidos cuando celebridades como Miley Cyrus, George Clooney, Elizabeth Hurley, el matrimonio Beckham o Paris Hilton se mostraron con pequeños porcinos en sus redes sociales.

F. N.