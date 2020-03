Una verdadera odisea está viviendo un grupo de argentinos que se encuentra varado en Perú, luego de que el gobierno de ese país decidiera cerrar los aeropuertos como medida de prevención contra el coronavirus, y ni siquiera permitió la repatriación de compatriotas que se encuentran allí.

Los chicos tenían que volver este domingo.

Hay que destacar que la mayoría de los turistas que se encuentran varados en el país "incaico" está en la ciudad turística de Cusco, y uno de ellos es Juan, quien le comentó a Crónica.com.ar que "llegamos el domingo a la 10 de la noche porque veníamos de Aguas Calientes, sin estar enterados de nada porque la situación era normal. Fuimos a Machu Picchu lo más normal, pero cuando llegamos al hotel nos encontramos con la noticia de que a las ocho de la noche habían dado un decreto de que iban a cerrar las fronteras y que no iba a entrar o salir nadie, y que tal vez no nos iban a poder hospedar, pero nos dijeron que esa noche nos la iban a aguantar viendo lo que pasaba. El lunes amanecimos con la noticia de que sólo iban a poder salir ese lunes hasta las 12 de la noche, por suerte el hotel se dispuso a hospedarnos bajos las tarifas de hospedaje para que sea un poco más económico y poder solventar".

En tanto, el plan que estaba proyectado por Juan y el grupo de argentinos era que este miércoles tenían un vuelo a Lima para luego tomar un micro a Huacachina, el sábado volvían nuevamente a la capital peruana en micro y el domingo 22 en avión a Buenos Aires.

El joven, quien viajó junto a un grupo de amigos, agregó que "nos íbamos a quedar hasta el domingo en Perú y sería una semana más que no podríamos costear. Igual estamos pidiendo que nos manden plata, porque tampoco vamos poder costear una semana más porque no estaba en los planes. Entonces el hotel arregló una tarifa se pudo arreglar con un restaurante que nos provee de almuerzo con un precio que podamos pagar todos. La mayoría fue al aeropuerto, no hubo solución ni respuesta, poca gente pudo reprogramar el vuelo después de ocho horas de cola, y las aerolíneas nos mandaron un comunicado que hasta las 12 de la noche era el último momento y no salía nadie más".

¿Se puede transitar libremente?

Consultado sobre cómo es la situación en las calles, el joven argumentó que "estamos en esta situación de que nadie puede estar en la calle, la policía te manda de vuelta al hotel, hay gente que comenta en el grupo de Whatsapp que armamos, somos más de 150, y un listado en Google Drive donde somos más de 400 argentinos varados en Perú, y hay muchos grupos más. No se permite gente en las calles ni de manera masiva, sólo se permite comprar víveres pero todos los locales estaban cerrados y pocos están abiertos. A las 12 de la noche hay toque de queda y nadie puede estar en la calle".

Tensión en Perú por el coronavirus.

Juan finalizó diciendo que "el presidente de la nación (Alberto Fernández) pidió ver el caso y ver que resoluciones se pueden tomar, también nos contactamos con la Cancillería que dice que están a fondo con este tema y la embajada la única respuesta que le dió a gente del grupo, es que lo más seguro es que hay que quedarse 14 días, pero eso fue ayer, hoy el panorama se ve mejor por lo que dijo nuestro presidente, pero por ahora no hay respuesta del gobierno peruano".