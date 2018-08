Una de las tantas acosadas por Diego Fleitas relató como fue vivir la agresión sexual en carne propia y brindó detalles de las conversaciones que mantuvo con el agresor y como lo conoció. La victima explicó: "Desde que pasa hasta que una se anima a hablarlo pasa mucho tiempo".



Deborah María Puebla detalló: "Me pasó el teléfono y me insistía para que le pase el mío para contactarnos por WhatsApp. Se ponía muy violento. Cuando le decía que se estaba desubicando me agredía. ‘No sabes quién soy yo’, me decía".



La implicada en el caso de acoso sexual es mendocina, mamá de Valentino y está en pareja. En la oportunidad que fue violentada, buscaba información y contactos para su trabajo. Sin embargo, Fleitas empezó a mandarle mensajes por privado: "Cuando vengas acá vas a estar soltera y no sé qué te puede pasar conmigo".



El indignante modus operandi fue develado por la cuenta de Twitter "@ PeriodistasUni3" y obtuvo gran repercusión. Incluso, jugadores de Huracan se sumaron a la movida.



Muchas gracias a los jugadores de @CAHuracan por el apoyo.



Patricio Toranzo

Cristian Chimino

Israel Damonte



pic.twitter.com/efJ8nqIPtS — Periodistas Unidas (@PeriodistasUni3) 19 de agosto de 2018



Este no es el primer caso de acoso en ámbito del periodismo deportivo. En 2016 Maximiliano Fourcade fue despedido tras conocerse las conversaciones donde acosaba a sus colegas. Desde ese entonces, no volvió a trabajar en los medios.



Los casos anteriores.

El ciberacoso tiene jurisprudencia en la Justicia argentina. Recientemente se condenó por acosar y difundir imágenes pornográficas de dos adolescentes de trece años a un estudiante de arquitectura y recibió tres años de prisión.